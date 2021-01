“Papá” é o novo single de Valas

Publicado em 07 Janeiro 2021 por RUA FM

Valas lançou o álbum surpresa, “Animália”, a 11 de Dezembro, que inclui participações de Boss AC, Lhast, SuaveYouKnow, entre outros.

Para começar o ano em grande, Valas lança novo single, “Papá”, do mais recente álbum de estúdio. “Animália” foi lançado a 11 de dezembro, sem aviso prévio, acompanhado pelo tema “Nuvem” (prod. Lhast).

Em entrevista à Antena 1, na Teoria da Evolução, Valas conta que “O ‘Papá’ acaba por ser uma música muito importante no disco. Veio ao encontro, claro, de ter sido pai. Sou pai há pouco tempo, há 4 meses e os versos [deste single] foram escritos há mais tempo. O som é mais escrito para a Mariana, do que propriamente para a minha filha. O som também fala que vou ser papá, ou seja, na altura ainda não o era. Portanto, vai ao encontro daquilo que eu acho que seria a imagem original, a ideia original da música.”

“Papá” foi produzido por SuaveYouKnow e já se encontra disponível em todas as plataformas digitais.

Para o sucessor de “Check In” podemos ouvir Valas no seu lado mais cru e instintivo, ou não se apelidasse o disco de “Animália”. Neste álbum, o rapper aborda várias questões prementes de forma direta, com uma energia bruta, devendo ser ouvido como um todo, uma obra completa impactante que não deixará ninguém indiferente.

Além dos cúmplices de sempre, como Lhast, Fumaxa, Haze ou Dj Sims, mas também Brazza e D. Beat, seus parceiros no coletivo Matilha 401, em “Animália”, Valas teve ainda a oportunidade de colaborar com novos companheiros, entre eles um dos seus ídolos de sempre, Boss AC, mas também SuaveYouKnow, Alfacino ou Nhzinga (que produziu o já conhecido tema “Kilimanjaro”).

O artwork do álbum ficou a cargo do artista plástico José Maria Ardisson, também amigo de longa data do rapper.

“Animália”, chega depois do muito aclamado álbum de estreia “Check In”, do qual fizeram parte êxitos que são hoje grandes marcos do hip hop nacional, como “As Coisas” (single de Platina), “Preciso” (single de Ouro), “Imagina” com ProfJam, “Alma Velha” ou “Estradas no Céu” (single de Ouro), que conta com a colaboração da fadista Raquel Tavares e que venceu o prémio “Vodafone Melhor Canção” na 1.ª edição dos Prémios Play – Prémios de Música Portuguesa.