Palco Comédia do NOS Alive com cartaz completo

Publicado em 08 Junho 2017 por RUA

O Palco Comédia do NOS Alive’17 está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés com um cartaz que reúne alguns dos melhores nomes da comédia atual. Daniel Sloss, Nilton, Salvador Martinha, Aldo Lima, Filomena Cautela, Hugo Sousa, Guilherme Geirinhas, Manos Duarte (Jel e Vasco), Carlos Coutinho Vilhena, Falta de Chá (Guilherme Duarte e Ricardo Cardoso), Manel Cardoso e Guilherme Fonseca são alguns dos nomes que sobem ao palco mais divertido do País.

O dia 06 de julho, dia de arranque do NOS Alive’17, vai receber em palco o britânico Daniel Sloss. O top stand-up comedian atingiu o estrelato logo na adolescência, tendo percorrido os maiores festivais de comédia e alguns dos grandes talk shows norte-americanos (Conan, The Late Late Show with Craig Ferguson). Com diversos espetáculos em nome próprio, Daniel Sloss estreia-se em Portugal com uma participação imperdível no NOS Alive’17. Neste mesmo dia sobe a palco o gigante Aldo Lima. A sua fama é indiscutível, bem como a sua capacidade para fazer rir. Um génio do stand-up que vai garantir momentos únicos no Palco Comédia. Para assegurar um cartaz ainda mais de luxo, o NOS Alive convidou também para dia 06 de julho Guilherme Geirinhas. Um mestre de fazer rir, não só pela presença no coletivo Bumerangue, como pelos seus fortíssimos sketches online que têm conquistado fãs a olhos vistos.

E porque rir nunca é demais, a este dia, junta-se a dupla Falta de Chá, composta por Guilherme Duarte e Ricardo Cardoso. O que lhes falta em comportamento sobra em humor. Guilherme e Ricardo investiram forte nos sketches online e o resultado é um país rendido. Se separados já são figuras de culto, em dupla arrasam. As talentosas e irreverentes imitações de Francisco Salema Garção vão também dar o ar da sua graça no Palco Comédia dia 06 de julho. Já a host deste primeiro dia será Melânia Gomes. Uma mulher de humor forte, que conquistou tudo e todos com as suas personagens que satirizam de forma única os costumes.

Dia 07 de julho não fica atrás e o cartaz volta a apresentar alguns dos mais fortes nomes da comédia. Nilton não deixa pedra sobre pedra. Com uma já longa carreira no humor fez de tudo um pouco e sempre com resultados impressionantes na rádio, televisão, livros e claro, as clássicas partidas telefónicas. Uma atuação a não perder no NOS Alive’17. Pelo Palco Comédia passa também neste dia Filomena Cautela. A conhecida cara da RTP promete dar um bom tratamento de humor aos festivaleiros. Conhecida pela sua inteligência e espontaneidade, o seu humor imprevisível vai deixar vontade de não desviar a atenção do palco.

Um cartaz que promete juntar a nata da comédia atual tem que contar com os Manos Duarte. Os manos são Jel e Vasco, famigerados criadores do programa “Vai Tudo Abaixo” e dos icónicos personagens “Homens da Luta”. Ao vivo, o seu humor não dá tréguas – quando um diz mata o outro diz esfola. Um stand-up act a não perder. Manuel Cardoso, mais uma estrela do coletivo “Bumerangue” que está a dar nas vistas em nome próprio, vai provar dia 07 de julho no NOS Alive’17 porque é um sério talento do humor. Ainda neste mesmo dia Carlos Pereira vai reunir os seus sketches e vídeos conhecidos através do comicalate.com e mostrar o seu humor único e característico. Quem não adora a Bumba na Fofinha? Pois é, a moderar o Palco Comédia no segundo dia do NOS Alive’17 está Mariana Cabral a autora desta fabulosa personagem fictícia.

O dia que encerra a 11.ª edição do NOS Alive, 08 de julho, não pode ficar atrás e por isso mesmo o alinhamento volta a arrasar. Salvador Martinha leva até ao Palco Comédia do NOS Alive’17 num show digno da The National Geographic, com todo o rigor científico e cómico possível, uma profunda análise das espécies raras que habitam os festivais de verão. Hugo Sousa, o homem do Porto, seguido de perto pelo país inteiro também pisa o palco neste mesmo dia. São vários os programas televisivos e espetáculos de stand-up como “Frenético” ou “On the Rocks” que fazem dele um humorista a não perder de vista.

Também neste dia junta-se ao cartaz do Palco Comédia Carlos Coutinho Vilhena. Celebrizou-se no coletivo Bumerangue e desde aí tem dado cartas com “Bon Vivant”, um conceito que o levou à SIC Radical e também aos palcos num formato stand-up. Guilherme Fonseca, outra das estrelas deste dia, está bem classificado para ser o tipo mais porreiro do Humor em Portugal. Passou pelo Curto Circuito na SIC Radical e colabora frequentemente com o Canal Q em formatos que mostram bem a sua versatilidade como guionista, apresentador e intérprete.

Não menos interessante é David Cristina que se junta igualmente ao cartaz deste dia. O humorista tem-se revelado um exímio contador de histórias e observador do quotidiano. É parte integrante dos Planeta Fluffen, uma banda musical cómica, e apresenta “Conta-me tudo”, formato televisivo onde figuras públicas partilham histórias de vida. Como host deste último dia, o Palco Comédia recebe a atriz Soraia Carrega, que fez um vistão no filme “Ruas Rivais”.