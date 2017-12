Palácio de Congressos do Algarve recebe 12ª edição do festival de humor SOLRIR

Publicado em 20 Dezembro 2017 por RUA

Para fechar o ano com um enorme sorriso e iniciar 2018 com muito boa disposição, nada melhor que aproveitar os quatro dias de espetáculos de humor que o festival SOLRIR promove durante os dias 29 e 30 de dezembro, mas também a 1 e 2 de janeiro, no NAU Palácio de Congressos do Algarve, na Herdade dos Salgados em Albufeira.

As sessões decorrem às 21h30 no centro de congressos do complexo da Herdade dos Salgados, do grupo NAU Hotels & Resorts, e levarão a Albufeira um cartaz de luxo com alguns dos mais reconhecidos humoristas portugueses, caso de Eduardo Madeira, Hérman José, Fernando Rocha, Nilton, entre outros.

Os bilhetes já se encontram à venda em www.blueticket.pt, ou nas lojas Fnac, Worten e Media Markt. Também poderão ser adquiridos no local do evento, a partir das 15h00, mas apenas nos dias em que decorrem os espetáculos.

Considerado o maior festival de humor do país, o SOLRIR realiza-se desde 2006 e vai já na sua 12ª edição. Já contou com a participação de mais de 200 humoristas nacionais e internacionais.

O SOLRIR é uma iniciativa da Press Happiness, em colaboração com o Município de Albufeira. Conta com o apoio do grupo NAU Hotels & Resorts, o Turismo do Algarve e a Adega do Cantor. A RFM é a rádio oficial do festival.

PROGRAMA

29 de dezembro Joel Ricardo Santos; Eduardo Madeira show, com participação especial de Joana Machado

30 de dezembro Luís Brito Rocha; Bira Doser; Fernando Rocha

1 de janeiro Herman José e uma resma de duas gajas: Ana Arrebentinha e Sofia Bernardo

2 de janeiro Pedro Sousa, Pedro Durão e Gonçalo Nunes em CHICA; Nilton

BILHETEIRA

Bilhete + 6 anos | 12€

Bilhete família dia (4 pessoas) | 42€

Bilhete individual 4 dias | 42€

Bilhete estudante, + 65 anos e habitantes de Albufeira | 11€

Mais informações em https://www.facebook.com/SolrirFestivaldeHumor/