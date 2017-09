Outubro e Novembro são meses de roadshow do catálogo agrotur

Publicado em 25 Setembro 2017 por RUA

O NERA, a Universidade do Algarve e a Tertúlia Algarvia realizam, nos meses de outubro e novembro, um Roadshow do Catálogo AGROTUR.

Esta é uma plataforma online que visa, acima de tudo, estimular as relações entre os produtores agroalimentares dos 26 territórios de baixa densidade do Algarve e os empresários do setor da hotelaria e da restauração.

Os turistas também ficam a ganhar com esta iniciativa, pois agora têm acesso a uma variedade de produtos de elevada qualidade numa só plataforma. Em https://catalogoagrotur.pt/, é possível descobrir cerca de 70 produtores e encomendar aproximadamente 500 produtos. Da lista fazem parte o azeite biológico e pólen, de Aljezur; a morcela e a melosa, de Monchique; e o morgado de figo, de Salir, entre outros.

Os produtores que marcarem presença nas sessões de divulgação poderão ficar a conhecer o método de adesão ao catálogo e, ainda, contactar com empresários da hotelaria e da restauração do concelho, a fim de estabelecerem acordos de cooperação comercial.

Para já, estão confirmadas as seguintes sessões:

Loulé, Convento Espírito Santo, dia 03 de outubro, 15h30

Faro, Club Farense, dia 10 de outubro, 15h30

Albufeira, Biblioteca Municipal de Albufeira, dia 12 de outubro, 15h30

Estão previstas sessões de divulgação noutros concelhos do Algarve, cujas datas e locais serão divulgados em breve no website https://agrotur.pt/.

O catálogo AGROTUR é uma das muitas atividades inseridas no projeto com o mesmo nome, que está a ser promovido pela Universidade do Algarve, NERA e Tertúlia Algarvia, com o financiamento do CRESC Algarve 2020.