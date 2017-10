“Outono Musical no Campus” leva música à Universidade do Algarve

Publicado em 11 Outubro 2017 por RUA

A Universidade do Algarve vai realizar um ciclo musical, intitulado “Outono Musical no Campus”. O primeiro concerto de Música de Câmara – Inspirações Barrocas irá ser interpretado pela Orquestra Clássica do Sul, no Auditório da Escola Superior de Gestão Hotelaria e Turismo, no Campus da Penha, às 19h00 da próxima quinta-feira, dia 12 de outubro.

Um quarteto de cordas interpretará obras de J. Bach, W. Mozart e J. Haydn e F. Süssmayr no segundo concerto, que decorrerá no 16 de novembro, às 19h00, no Anfiteatro Verde (edifício 8), no Campus de Gambelas.

A entrada é gratuita, sujeita à lotação da sala.