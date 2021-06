Os SAL fazem a sua estreia ao vivo no Festival Fusos em Alte a 4 de Junho

Publicado em 02 Junho 2021 por RUA FM

São estes os SAL, a nova banda que veio temperar o actual panorama da música nacional. Sérgio Pires (voz e braguesa), João Pinheiro (bateria), Daniel Mestre (guitarras) e João Gil (baixo) conheceram-se nos extintos Diabo na Cruz onde, durante mais de dez anos, criaram uma química intensa e consolidaram uma forte amizade. Os teclados do Vicente Santos foram o ingrediente final para chegar a esta receita perfeita de Rock Popular moderno.

“Passo Forte”, o single que marcou a estreia dos SAL, foi um primeiro aperitivo muito bem recebido pela sua crescente legião de fãs e pelas rádios de norte a sul do país, que já o incluem nas listas de preferências dos seus ouvintes.

“Esta foi a primeira canção que concluímos e reflete muito bem a nossa identidade musical, a nossa própria experiência enquanto banda porque fala, sobretudo, de soltar amarras e de libertação”. A letra é de Lília Esteves e o videoclipe foi realizado por Richard F. Coelho.

O disco de estreia dos SAL será lançado no último trimestre do ano mas, antes disso, vamos poder conhecê-lo, em primeira mão, em três concertos já no próximo mês de Junho:

4 Jun | 22h00 – Festival Fusos/ Festival de Fusões Artísticas – Alte/ Loulé – entrada livre

17 Jun | 18h30 – Casa do Capitão – Lisboa – bilhetes:10€

19 Jun | 20h30 – Teatro Sá da Bandeira – Santarém – entrada gratuita sujeita a reserva

O álbum, cujo título será conhecido em breve, foi preparado durante o último ano e meio e revela um som poderoso que transporta o ADN dos seus elementos: uma banda rock com uma sonoridade requintada que mistura as raízes da música tradicional e popular com um lado mais electrónico e actual.

SAL é para consumir todo, até ao fim, em doses generosas e sem qualquer espécie de moderação.

O sal, formado na proporção de um átomo de cloro para cada átomo de sódio, é um sólido cristalino e branco nas condições normais e a sua fórmula química é NaCl. Essencial para a vida animal, é desde tempos remotos um importante conservante de alimentos e um dos principais e mais populares temperos. É considerado, em diversas culturas, como um poderoso purificador.