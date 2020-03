Os Quatro e Meia escrevem carta aos fãs, partilham gravação de concerto no convento de são francisco e revelam capa do segundo álbum

Publicado em 17 Março 2020 por RUA FM

Os Quatro e Meia, vão libertar amanhã às 15h00, no YouTube oficial da banda, o concerto realizado no Convento de São Francisco, a 25 de janeiro de 2018, que teve como mote a apresentação do álbum de estreia “PONTOS NOS IS”. Neste espetáculo os fãs podem assistir a 14 temas, por onde passam os convidados especiais João Gil, João Só, Miguel Araújo e Tiago Nacarato.

É numa bonita carta escrita aos fãs que os seis elementos, três dos quais médicos, explicam o que os motivou a partilhar este concerto especial e como desejam que a sua música seja uma manta para os corações de todos os fãs, (carta pode ser lida abaixo).

A banda aproveitou ainda este momento para revelar a capa do segundo longa-duração “O Tempo Vai Esperar”, que tinha data de edição agendada para abril e que porque assim dita o destino vai mesmo ter de esperar, “pois agora é momento de ter amor à humanidade e respeito às gerações mais velhas. A seu tempo, depois da espera devida, o segundo álbum da banda verá a luz do dia, como um bebé que chega à Terra (essa mesma, que gira em contramão). O tempo vai esperar o tempo que for preciso. Até o tempo entendeu!”.

A capa reflete como “Nascemos inocentes e frágeis. Morremos menos inocentes, mas igualmente frágeis. No entretanto, vivemos, corremos, rimos, cantamos, caímos, trabalhamos, choramos, dançamos, gritamos e amamos. É o amor que nos liga e que faz este tempo valer a pena”.

(CARTA AOS FÃS)

“Caros amigos,

Atendendo aos recentes acontecimentos, alguns concertos e mesmo o lançamento do nosso álbum “O Tempo Vai Esperar” foram, logicamente, adiados.

Este é um tempo em que temos todos de defender algo muito maior do que os interesses individuais.

Como é, provavelmente, do vosso conhecimento, alguns membros da banda são médicos e, nos próximos tempos, terão de se concentrar no mesmo objetivo que une tantos outros profissionais de saúde, a luta por prestar os melhores cuidados possíveis ao povo português que, mais do que nunca, precisa de todos.

A solidariedade e o rigor devem estar nas mentes de todos nós, para que juntos possamos ultrapassar esta fase gravíssima e sem precedentes na história mais recente da humanidade.

Quando a tempestade passar, voltaremos todos a fazer música, dar concertos, lançar álbuns e abraçar-nos.

Há algum tempo, demos um concerto que ficará sempre na nossa memória, no Convento de São Francisco, rodeados de amigos no palco e na plateia. Conventos sempre foram locais de reflexão e fé, mas também de cultura e isolamento.

Nesta época de necessário isolamento, mantemos a fé de voltar a estar com os amigos e aproveitamos para refletir no essencial. Mas a cultura não fica esquecida. Para todos vocês, decidimos disponibilizar um excerto desse concerto cujo ambiente esperamos repetir em Outubro, na Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota.

Façam das nossas canções uma manta para os vossos corações.

Logo, logo, voltaremos a estar todos juntos.

Forte abraço dos vossos amigos,

Os Quatro e Meia