Os Quatro e Meia com entrada direta para o primeiro lugar do top de vendas nacional

Publicado em 12 Julho 2017 por RUA

“Pontos nos Is”, o primeiro disco de originais de OS QUATRO E MEIA, acaba de entrar diretamente para o primeiro lugar do top de vendas nacional. O disco está à venda desde dia 30 de Junho em todas as lojas e plataformas digitais e conta com o selo da Sony Music Portugal.

OS QUATRO E MEIA, naturais de Coimbra, estão neste momento na estrada com a digressão “Pontos nos Is”. Têm vários concertos marcados por todo o país: no próximo dia 14 de Julho estarão no Meo Marés Vivas, onde atuam pelas 17h00, no Palco Santa Casa. No dia seguinte, a 15 de Julho apresentam o disco “Pontos nos Is” com um showcase na Fnac do Norteshopping, em Matosinhos, às 19h00.

Nas lojas, desconfortavelmente encostado às prateleiras, a capa amarela do disco “Pontos nos Is” destaca alegremente um robusto “i”, ao centro, e confunde-se, ao longe, com o número “1″. Repare-se que, se colocado inadvertidamente a fazer o pino entre outros álbuns, transforma-se automaticamente num ponto de exclamação. São casualidades, por certo, mas remetem-nos para a evidência de que este “Pontos nos Is” é, de facto, o primeiro álbum d’OS QUATRO E MEIA e reveste-se, por isso, de entusiasmo e nervoso miudinho para o grupo e o seu público! Exatamente, com ponto de exclamação!

São 11 os temas que constituem o álbum. São estas as composições originais que marcam os primeiros 4 anos de existência d’ OS QUATRO E MEIA, sendo que a autoria, arranjos e produção das mesmas são atribuídas aos próprios elementos da banda. Este 11 escolhido pelos próprios ajuda a entender o grupo como obra em construção, que, apesar da sonoridade caraterística e singular, vai-se recriando entre adufes ou shekeres, banjos ou contrabaixos, ritmos ora mais pop, ora mais bossa-nova, numa montanha-russa musical que ilustra bem a diversidade de influências e gostos de cada um dos músicos.

É difícil manter este disco em alguma prateleira! O lugar dele é na aparelhagem, no leitor de CDs, no rádio do carro, onde vai querer tê-lo todos os dias, porque todos os dias são “o dia certo para avançar”! Exatamente, com Pontos nos “i”s e ponto de exclamação!

OS QUATRO E MEIA são constituídos atualmente por seis elementos – João Cristóvão Rodrigues (violino e bandolim), Mário Ferreira (acordeão e voz), Pedro Figueiredo (Percussão), Ricardo Liz Almeida (guitarra e voz), Rui Marques (contrabaixo) e Tiago Nogueira (guitarra e voz), que procuram, de forma descontraída e bem-disposta, conferir novos olhares e sonoridades na composição de canções feitas na língua de Camões.