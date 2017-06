Os oceanos em destaque em mais um MarMotto

Publicado em 02 Junho 2017 por RUA

A Sciaena – Associação de Ciências Marinhas e Cooperação – apresenta a terceira edição do Mar Motto, uma exposição que pretende mostrar uma outra forma de sensibilizar o ser humano uma questão urgente: a fragilidade dos oceanos e dos seres que neles habitam.

O conceito do Mar Motto é usar a Arte para alertar o público para tudo o que a humanidade tem feito para arruinar estes ecossistemas e como todos podem contribuir para os conservar.

Depois das duas primeiras edições em 2014 em Lisboa e 2016 em Almada, desta vez a exposição terá lugar em Faro, na Associação Recreativa e Cultural de Músicos, na antiga fábrica da cerveja. Este espaço histórico na cidade velha, aberto ao público e dinamizado pela Associação de Músicos, oferece um lugar privilegiado para ligar arte e oceanos, numa cidade e região tão ligada ao mar.

Os artistas que irão participar são sobretudo algarvios de vários universos artísticos, juntamente com alguns dos artistas nacionais que participaram nas edições anteriores do Mar Motto, a quem foi lançado este desafio: fazer uma peça que expresse o que de mais profundo sentem pelo Mar, a urgência que há em protegê-lo e que inspire cada um de nós a fazer a diferença.

No dia 8 de junho, às 18h, será a inauguração da exposição, com animação musical a cargo do DJ Sir Aiva e pintura de um mural ao vivo. Depois a exposição ficará no espaço da Associaçao Recreativa e Cultural de Músicos até dia 29 de julho. As peças estarão à venda, sendo que parte do valor irá reverter para a realização de futuras edições do Mar Motto e outras ações de sensibilização e proteção dos Oceanos, a organizar pela Sciaena. Durante os quase dois meses em que a exposição estará aberta, a Sciaena irá dinamizar várias atividades de animação e de sensibilização, como concertos, debates, pintura ao vivo, filmes, entre outros.

Para além da Associação de Músicos, são parceiros deste evento a Câmara Municipal de Faro, o Museu Municipal de Faro, o CIMA e o CCMAR da Universidade do Algarve, o EMBC+, a Rádio Universitária do Algarve, a Policromia Associação Cultural, a Plataforma Algarve Livre de Petróleo, a CCDR-Algarve, o Europa Direct Algarve, a Agência Portuguesa do Ambiente, entre outros.

“O Mar Motto permite-nos chegar a um público imenso e fazer com que cada um se possa sentir como um guardião dos Oceanos, informado e sensibilizado sobre todas as ameaças que pairam sobre estes ecossistemas mas, mais importante, consciente sobre o que cada um pode fazer para os proteger. Queremos todos os portugueses a pensar, a respirar e a proteger o Mar,” diz Gonçalo Carvalho, presidente da Sciaena.

Mais informações:

http://marmotto.com/

http://www.facebook.com/MarMottoSciaena/

http://www.facebook.com/events/1962975480601934/

http://www.sciaena.org/