Os Evanescence retornarão aos palcos portugueses para celebrar seus 25 anos!

Publicado em 07 Junho 2021 por RUA FM

O grupo Evanescence anunciou o reagendamento do seu novo álbum The Bitter Truth, agora unindo o lançamento com a celebração de seus 25 anos como grupo. Em Portugal, o grupo se apresenta em 18 de abril de 2022, na Altice Arena, em Lisboa. O concerto antes era previsto para 9 de outubro de 2021.

Os bilhetes adquiridos para a data anterior, 09 de outubro de 2021, ainda são válidos para a nova data, 18 de abril de 2022.

Amy Lee, vocalista e líder da banda, comentou sobre sua frustração por conta do adiamento, porém acalmou os fãs em seguida:

“Bem… malta, temos que adiar a digressão, mais uma vez. É horrível termos que prolongar a espera, mas estamos absolutamente determinados a realizá-la, por isso, por favor vejam as novas datas. Contaremos os dias até podermos, finalmente, celebrar todas as novas músicas juntas. Até lá, tratem de ficar seguros, mantenham a sanidade mental e continuem o head banging ao som de The Bitter Truth! Não terão desculpa para não saberem todas as palavras na próxima primavera! Amamos-vos!“

Os valores do espetáculo podem ser conferidos abaixo:

1º Balcão Premium – 70,00€

1º Balcão – 45,00€

2º Balcão – 40,00€

Plateia – 40,00€

Mobilidade Condicionada – 40,00€

Os bilhetes podem ser adquiridos através dos sites: Meo Blueticket, Ticketline, Bilheteria FNAC e Masqueticket (Espanha)