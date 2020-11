Orquestra Vicentina lança “Somos Todos” o seu primeiro álbum

Publicado em 23 Novembro 2020 por RUA FM

“Somos Todos” dá título ao primeiro álbum da Orquestra Vicentina – um colectivo internacional de músicos e amigos que amam e vivem a Costa Vicentina.

SOMOS TODOS HUMANOS com paixões, estímulos, receios e sonhos, membros da mesma casa comum, tripulantes do mesmo barco, independentemente de crenças, origens, raças, ambientes, culturas, ideais, estatutos ou feitios.

SOMOS TODOS VIDA, e a música une-nos e faz-nos celebrar e libertar. Este é um álbum que funde generosidade e cooperação, e é um reflexo da comunhão que une doze músicos, doze amigos. As suas origens e vivências são invocadas nas suas criações, e alongam-se desde Israel, no extremo oriental do Mediterrâneo, até aos Algarves, alargando-se pelo Atlântico até à Terra de Vera Cruz (Brasil) e ao pulsante Caribe. Às raízes do colectivo, juntam-se influências musicais que passam pelo Semba de Angola, o Reggae/Rocksteady da Jamaica e o Afro-Beat da Nigéria, em temas cantados em português, inglês, espanhol e hebreu, criando, assim, uma amálgama de inspirações que, ao vibrarem em consonância, dão origem à Orquestra Vicentina.

Os projectos « LAVRAR O MAR » e « 365 ALGARVE » foram determinantes para o surgimento inicial da Orquestra Vicentina.

O álbum do colectivo internacional de músicos do Algarve foi gravado por Vítor Bacalhau, e conta com a participação especial de Beto Kalulu.

“SOMOS TODOS” é um estímulo à coragem, à consciência e à resiliência; é um presente em tempos de incerteza que nos conforta na alegria e no bem-estar.

As músicas da Orquestra Vicentina já podem ser ouvidas em várias rádios regionais, tais como RUA FM, Rádio Gilão, RIO – Rádio Internacional de Odemira, entre outras. A promoção do álbum é acompanhada por emissões especiais e entrevistas aos membros da banda.

O lançamento de “SOMOS TODOS” será igualmente marcado pela realização de alguns concertos, limitados às condicionantes covid-19, os quais estão de momento em processo de agendamento.

O álbum já se encontra disponível em todas as plataformas digitais de música, nomeadamente Spotify, itunes, music, Bandcamp.

Siga Orquestra Vicentina no Instagram, Facebook e Youtube.