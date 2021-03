Orelha Negra promovem iniciativa solidária para União Audiovisual

Publicado em 08 Março 2021 por RUA FM

No seguimento do terceiro álbum da banda, lançado em 2017, o coletivo Orelha Negra recupera o conceito de Mixtape a que tem habituado o seu público desde os primeiros lançamentos; o mesmo consiste numa nova abordagem às músicas já editadas na sua versão instrumental, com a participação de convidados que dão voz a cada um dos temas.

“Ready (Mulher Batida) feat A garota não” é o terceiro tema de avanço desta Mixtape e representa uma parceria que permite o cruzamento de duas influências artísticas que, embora distintas, partilham caminhos comuns e coexistem em perfeita harmonia.

O vídeo desta música acompanha a pintora Mázinha a criar uma obra de raiz, em formato live painting que os Orelha Negra e a própria Mázinha cederam à União Audiovisual para leilão. Os fundos angariados revertem na sua totalidade para a União Audiovisual, associação de cariz social e cultural, que presta apoio aos profissionais técnicos e artistas da cultura, espetáculos e eventos.

Acede ao leilão aqui

Num momento em que a indústria dos espetáculos continua encerrada, a sobrevivência destes profissionais é fundamental e para os membros da banda é essencial contribuir de todas as formas possíveis.

“Ready (Mulher Batida)” ao vivo, com Orelha Negra e A Garota Não, integrou o alinhamento da banda no programa Eléctrico II, emitido na passada sexta-feira na RTP1, o qual contou ainda os convidados Nerve, Beware Jack e Napoleão Mira.