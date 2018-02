Orelha Negra confirmados no NOS Alive

Publicado em 15 Fevereiro 2018 por RUA

O Palco NOS Clubbing, ponto de paragem obrigatório do NOS Alive, acaba de confirmar Orelha Negra para o primeiro dia do festival, 12 de julho. Os portugueses Orelha Negra, uma das mais bem-sucedidas bandas portuguesas de sempre, leva até ao Passeio Marítimo de Algés um espetáculo que conta com temas do novo álbum de originais, assim como alguns dos maiores êxitos editados.

Os Orelha Negra são considerados pela imprensa e pelo público uma das mais respeitadas e talentosas bandas portuguesas, com provas categóricas de que funcionam tanto em disco, como em palco. O terceiro trabalho de originais vem provar isso mesmo e a banda não se afasta um milímetro da sua proposta inicial de redefinirem a música de raiz hip-hop, tal com deve ser entendida num novo milénio. Como afirmam os próprios neste último trabalho “a canção liberta-se, como nunca, das suas amarras”.

Os Orelha Negra, quinteto instrumental formado por Sam the Kid, Fred Ferreira, DJ Cruzfader, Francisco Rebelo e João Gomes, conta com três álbuns editados, todos homónimos, o primeiro em 2010, o segundo em 2012, e o último em setembro de 2017.

Os sons que os cinco magníficos produzem juntos são envolventes, mas ouvi-los e vê-los ao vivo, é um prazer verdadeiramente misterioso. Os Orelha Negra prometem um ritmado e envolvente encontro através da música. Um concerto a não perder.

Depois da incrível edição de 2017, que esgotou a três meses da abertura de portas, o NOS Alive volta a fazer história e a esgotar os passes de três dias e os bilhetes diários para dia 14 de julho a sete meses do evento, feito único na história dos festivais em Portugal. Para os fãs que não querem ficar de fora, foi colocado à venda um passe de dois dias (12 & 13 de julho), que pode ser adquirido nos pontos de venda oficiais, assim como através do Fã Pack FNAC, à venda em FNAC e fnac.pt.

​O NOS Alive’18 está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2018.

Cartaz já anunciado: Arctic Monkeys, Alice in Chains, At The Drive In, Beatriz Pessoa, Bernardo, Black Rebel Motorcycle Club, Bryan Ferry, Cachupa Psicadélica, Chvrches, Dead End, DJ Glue, Eels, Franz Ferdinand, Friendly Fires, Fumaxa, Future Islands, Here’s Johnny, Jack White, Jain, Khalid, Lotus Fever, Mallu Magalhães, Marmozets, Mighty Sands, Miguel Araújo, Minta & The Brook Trout, MGMT, Nine Inch Nails, Orelha Negra, Pearl Jam, Perfume Genius, Primeira Dama, Portugal.The Man, Queens Of The Stone Age, Rag’n'Bone Man, Real Estate, Sampha, Snow Patrol, Spdeville, Surma, The Kooks, The National, Two Door Cinema Club, Wolf Alice, Yo La Tengo e 800 Gondomar.