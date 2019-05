Opto – VII fórum de educação e formação do Algarve ajuda jovens a decidir futuro

Publicado em 13 Maio 2019 por RUA

A VII edição do OPTO contou com a participação de 60 expositores e mais de seis mil visitantes, números que fazem deste, um dos maiores eventos do género realizados a Sul do país.

“O OPTO é considerado um dos mais significativos fóruns de educação e formação a nível do Algarve e Baixo Alentejo”, atesta José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, entidade organizadora do certame em parceria com a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região do Algarve (DGEstE Algarve) e o Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP), e com o apoio dos três Agrupamentos de Escolas de Albufeira. “O que se pretende com este evento é ajudar os jovens a optarem e a fazerem uma escolha o mais acertada possível. Trata-se de uma oportunidade de recolher ideias e sugestões de formação e qualificação profissional, ofertas de ensino secundário e superior, assim como exemplos e testemunhos por parte de profissionais de várias organizações da sociedade”, explicou o autarca.

Durante os três dias de Fórum, os visitantes tiveram a oportunidade de assistir a um programa de animação diversificado composto por workshops, palestras, demonstrações culinárias e atuações musicais. No exterior do recinto, foi possível praticar parkour, escalada, try golf ou fazer um percurso de orientação. A GNR – Comando Territorial de Faro e a PSP realizaram ainda exercícios de cavalaria e cinotecnia.

“De ano para ano, temos vindo a melhorar diversos aspetos do certame. Este ano, a entrada no OPTO foi realizada através de pulseiras, o que facilitou a contagem do número de visitantes. A climatização e a acústica do recinto foram outras duas áreas que mereceram um investimento mais avultado nesta edição”, informou José Carlos Rolo.

Pelo VII Fórum de Educação e Formação do Algarve passaram não só alunos de Albufeira, mas também de muitos outros concelhos do Algarve. O certame foi visitado por escolas do ensino básico e secundário de Vila Real de Santo António, Olhão, Loulé, Faro, Castro Marim e Lagos. Além de alunos e professores, também os encarregados de educação, especialmente os pais, procuraram recolher informação útil para poderem ajudar no processo de escolha dos seus educandos/ filhos.

“Este tipo de eventos vem ajudar a que os jovens, numa altura ainda recente da sua vida, consigam abrir os horizontes e aperceberem-se de que têm mais do que um caminho à sua frente”, salientou Alexandre Lima, delegado regional de Educação do Algarve. “O OPTO tem sido um evento de referência na região, tem feito um excelente trabalho e trazido imensas entidades. Este ano, a Universidade da Madeira marcou presença, o que representa bem a dimensão da iniciativa”, acrescentou o dirigente.

O OPTO despediu-se na sexta-feira com casa cheia e promete regressar em 2020 com mais novidades.