Open Studios Faro regressa de 16 a18 Outubro

Publicado em 07 Outubro 2020 por RUA FM

A 2ª edição dos Open Studios Faro arranca sexta-feira, 16 de outubro, prolongando-se até dia 18, com atividades para toda a família, em vários locais da cidade.

A iniciativa, de entrada livre, propõe um roteiro por estúdios e ateliês de artistas locais, numa rara oportunidade de conhecer tanto o seu trabalho artístico como o espaço de criação.

Com uma aposta clara na pluralidade de expressões artísticas, o evento conta com um número significativo de novos participantes e experiências, incluindo um estúdio-barco na Ria Formosa e outro no jardim da Alameda. São ao todo 16 locais e 29 artistas para conhecer e disfrutar.

Paralelamente, há uma programação também gratuita (à exceção dos workshops), que inclui exposições, conversas com os criadores, residências artísticas, música ao vivo e happenings interativos.

A inauguração do evento acontecerá no dia 16 às 18h30, no espaço Quintalão na Cidade Velha, com a exposição “Blindfold Sessions – Dialogue at the Infinity”, de Filipe Paixão e Gustavo Jesus.

No dia 17, às 10h, a organização oferece uma visita guiada aos estúdios, na qual serão respeitadas as recomendações da DGS, incluindo a lotação limitada.

Neste sentido, a participação requer inscrição prévia através do email: openstudiosfaro@gmail.com.

No sábado e domingo (17 e 18 de outubro), das 10h às 13h e das 14h às 17h, as visitas são livres e espontâneas, para convidar o público a construir a sua própria rota de descoberta.

A nova POP UP Gallery Faro, na R. do Prior, 13 vai ser palco de várias exposições, happenings e workshops, para adultos e para a infância. No dia 17, às 10h, pode aprender com Rachel Ramirez uma técnica de impressão centenária japonesa, gyotaku. No dia 18, à mesma hora, André da Loba traz “Zip, Zap, Srusshhh, Splap”, um workshop de ilustração para crianças dos 6 aos 10 anos.

Ainda no mesmo local podem ver-se as exposições “Vera, Seda, Cavalo, Vapor”, de André da Loba e “Open Room – Surivanoroc”, de Daniela Mastrangelo. O happening interactivo de Inês Barracha “Stamp & Spray – Arraiolos on the Wall!”, está marcado para dia 18, das 11h às 13h, e das 14h às 17h.

No Gimnásio Clube de Faro conversa-se sobre “(Sobre)vivência cultural – estratégias concertadas para o desenvolvimento da cultura em contingência”, com a presença de vários artistas, no dia 17 às 18h.

Por último, mas não menos importante, o Open Studios Faro convida o público para a festa de encerramento com o concerto de META com início às 18h30 na ARCM.

