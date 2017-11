Olhão tem nova Associação Cultural

Publicado em 14 Novembro 2017 por RUA

Foi constituída no dia 9 de Outubro a Associação Cultural Re-Criativa República 14 com sede em Olhão, na Avenida da República nº 14, num edifício emblemático, importantíssimo na vida de várias gerações de olhanenses, onde antes esteve sedeada a denominada Recreativa Rica. No crescente panorama cultural e vivencial de Olhão sentia-se a falta de ver este edifício de portas abertas, o que levou a que um grupo de gente dos quatro cantos do país e alguns estrangeiros residentes na zona, quisessem juntar esforços e abrir de novo as suas portas à cidade, o que só foi possível com a boa vontade da proprietária do imóvel, a sociedade Leal Cabrita, Lda.

Na génese da Re-Criativa República 14 estão, além de muitas pessoas desconhecidas do público em geral, vários artistas residentes em Olhão como a cantora Viviane, os músicos Tó Viegas, Elísio Donas (Ornatos Violeta) e Paulo Franco, a pintora holandesa Meinke Flesseman, assim como os músicos Fernando Júdice e José Salgueiro, protagonistas de projectos musicais como Trovante e Resistência. Muitas outras pessoas se lhes têm juntado, demonstrando o seu apoio e dando um precioso contributo solidário na recuperação, limpeza e organização da sede da Associação Re-Criativa República 14.

Apesar de ainda estarem em curso obras de recuperação e a sua inauguração só estar prevista para a Primavera de 2018, a Re-Criativa República 14 decidiu abrir portas antes do fim do ano promovendo dois eventos. O primeiro terá lugar já no dia 17 de Novembro: A Matemática encontra a Biodanza, evento gratuito promovido pela Associação de Professores de Matemática que junta a biodanza e a matemática. O segundo, denominado Porta Aberta na República – Mercado de Natal, realiza-se nos dias 8, 9, 10, 15, 16 e 17 de Dezembro (segundo e terceiro fins-de-semana) e estão neste momento abertas as inscrições para artesãos, artistas, pintores, joalheiros, etc. Durante a sua realização, o mercado contará ainda com música ao vivo, performances teatrais, pintura ao vivo e outras surpresas.

A Re-Criativa República 14 tem como objectivos o desenvolvimento de projectos sócio-culturais, dos quais se destacam espectáculos de música, teatro, dança, performance, exposições, lançamentos de livros, conferências, encontros e debates, workshops, acções de formação e quaisquer manifestações de intervenção comunitária que incentivem a realização pessoal, a criatividade e a ocupação de tempos livres, e está aberta a projectos em parceria, assim como a realização de acções de intercâmbio cultural com parceiros privados ou públicos.

Está em curso uma campanha de angariação de sócios que isenta o pagamento de jóia.