Olhão recebe Algarve Nature Fest

Faltam nove dias para o Algarve Nature Fest e para aproveitar todas as atividades ao ar livre que este festival propõe aos amantes de natureza que se deslocarem ao Passeio Ribeirinho de Olhão de 21 a 22 de setembro. Quem ainda não reservou as experiências, deve apressar-se a fazê-lo no sítio www.algarvenaturefest.pt, pois muitas já estão esgotadas.

Caminhadas e passeios guiados de bicicleta são as atividades de inscrição prévia obrigatória ainda disponíveis por esta altura, entre as mais de 30 gratuitas agendadas. Além destas, os visitantes do recinto podem aventurar-se diariamente no slide, numa parede de escalada, no surf mecânico, no stand up paddle, no tiro com arco, numa volta de caiaque, de segway, BTT ou em cima de bicicletas elétricas, todas em permanência no local, entre as 09h00 e as 19h00, sem necessidade de reserva. Para gostos mais enérgicos, haverá ainda air bungee e aulas de pump, zumba, step e SFXCore.

Mas para decidir o que fazer, até porque a animação e as surpresas serão uma constante nos dois dias do evento, nada melhor que espreitar o programa completo e deixar de sobreaviso a família e os amigos para que também eles se juntem a este festival inteiramente dedicado ao turismo de natureza.

A inauguração oficial do Algarve Nature Fest acontece no entanto a 20 de setembro, dia reservado aos alunos das escolas do segundo ciclo do Ensino Básico de Olhão, que serão por exemplo desafiados a subir a bordo de um barco para pôr os olhos nas aves que sobrevoam a ria Formosa ou a fazer batismos de vela e de mergulho com empresas de animação turística locais. Este momento conta com o apoio da Direção de Serviços da Região do Algarve da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, que ajudará a preparar as saídas de campo dos cerca de 300 alunos olhanenses.

A esta população estudantil destina-se também uma ação especial que sensibilizará para a importância da preservação e da correta fruição do património natural algarvio. Inserida no âmbito do projeto «SustenTUR Algarve – preservação do património natural e cultural da região do Algarve», operação candidata à Linha de Apoio à Sustentabilidade do Programa Valorizar do Turismo de Portugal, a iniciativa transmitirá aos mais jovens os valores de conservação da diversidade biológica e paisagística da região.

Organizado pela Região de Turismo do Algarve em parceria com a Câmara Municipal de Olhão, a Direção de Serviços da Região do Algarve da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e a Polícia de Segurança Pública, o festival tem o apoio da CP – Comboios de Portugal, da Inframoura, da Decathlon, do grupo Gymnasium, da Águas do Algarve e do Real Marina Hotel & Spa.