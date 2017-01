Old Yellow Jack anunciam fim da carreira

Publicado em 06 Janeiro 2017 por RUA

Após 5 anos de atividade, os lisboetas Old Yellow Jack decidiram pôr um ponto final à banda. A despedida está marcada para o dia 21 de Janeiro no Sabotage Club em Lisboa, numa noite especial que contará com vários convidados e onde a banda revisitará todo o seu percurso, começando nas primeiras demos caseiras, passando pelo EP Magnus e finalizando em Cut Corners, primeiro e único álbum, editado em Setembro de 2016.

Quanto às razões que os levaram a tomar esta decisão, o grupo rejeita qualquer tipo de diferenças ou desacordos a nível pessoal: “continuamos tão amigos como sempre fomos, o que para nós é o mais importante. Old Yellow Jack foi a nossa banda de secundário, que felizmente acabou por durar até hoje. Sentimos que é hora de acabar, explorar novos rumos e dedicar a nossa atenção a outros projectos que nos estão a dar mais gozo. A partir do momento em que a motivação já não está lá, condenar algo que nos é tão querido a uma morte lenta seria inglório. Aprendemos muito, passámos óptimos momentos e fizemos música da qual nos orgulhamos muito. E queríamos agradecer a todos os que estiveram connosco todos estes anos.”

A vida musical dos quatro rapazes não acaba aqui, garantidamente: podem continuar a acompanhar Guilherme e Miguel nos seus NOOJ, que lançarão novo trabalho já em Março; Filipe e Henrique têm ambos novos projectos já em desenvolvimento, mas sem previsão de lançamento ao público; e claro que a Colado, label fundada pelo grupo, continuará em grande força em 2017, com festas regulares e edição de discos de bandas como Reis da República, NOOJ e Alex Chinaskee & Os Camponeses.