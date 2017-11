Obras impõem encerramento temporário da Biblioteca Municipal de Faro

Publicado em 07 Novembro 2017 por RUA

A Biblioteca Municipal de Faro António Ramos Rosa informa que estará encerrada ao público a partir de dia 15 de novembro de 2017, prevendo-se a sua abertura no início de 2018. Durante este período decorrerão obras de substituição e melhoramento do pavimento das salas, empreitada que ascende a 15.515,22 euros (IVA incluído).

O encerramento da Biblioteca é imprescindível para a realização desta intervenção pois exige a completa libertação do espaço do primeiro piso, pelo que as coleções ficarão indisponíveis, enquanto os trabalhos acontecem. Posteriormente será efetuada a limpeza/higienização e recolocação das coleções nas estantes.

Inaugurado há 17 anos, e registando atualmente 21433 leitores inscritos e cerca de 335 visitantes diários, o edifício da Biblioteca é já um equipamento cultural e pedagógico central para a Região – merece, assim, a maior atenção por parte do Município.

Porque acreditamos que é fundamental continuar a prestar serviços de qualidade, garantindo a satisfação de quem nos visita, as obras a executar visam proporcionar mais bem-estar aos nossos leitores e a todos os que por qualquer outra razão nos visitam.

Para minimizar os inconvenientes provocados pelo encerramento temporário, informamos que o Polo da Conceição manter-se-á em funcionamento com um reforço de exemplares para empréstimo.

Agradecemos a compreensão dos nossos leitores e amigos pelo incómodo causado.