Obras de nova rotunda determinam alterações de trânsito no cruzamento entre a Av. Calouste Gulbenkian e a Rua do Alportel

Publicado em 23 Janeiro 2020 por RUA FM

O Município de Faro informou que está no terreno a empreitada de execução de uma nova rotunda no cruzamento da Avenida Calouste Gulbenkian e a Rua do Alportel, obra fundamental para a melhoria da circulação automóvel na cidade de Faro.

Foi assim necessário proceder-se a alterações de trânsito, de forma a permitir a realização dos trabalhos projetados para essa zona. A alteração da circulação rodoviária teve início ontem, dia 20 de janeiro e prolongar-se-á até dia 9 de março.

Para dar início à empreitada, foi desligada a sinalização semafórica no cruzamento entre a Avenida Calouste Gulbenkian com a Rua do Alportel, passando a circulação viária a efetuar-se num único sentido giratório, em torno de uma placa central definida temporariamente por delimitadores de betão e baias, até a finalização da obra.

Foram também sinalizados dois corredores de circulação para viaturas em marcha de emergência: na faixa esquerda da Avenida Calouste Gulbenkian, no sentido da rotunda do Teatro das Figuras para a rotunda do Hospital de Faro e na faixa esquerda da Avenida Calouste Gulbenkian, no sentido da rotunda do hospital para a rotunda do teatro.

As alterações preveem ainda o impedimento de estacionamento na envolvente da área de intervenção da empreitada. Será permitido o acesso viário condicionado a residentes, viaturas prioritárias e para cargas e descargas.

Recorda-se que esta empreitada foi adjudicada no dia 25 de Novembro de 2019 à Sociedade José de Sousa Barra Filhos pelo valor de 229.112,42 euros e contempla intervenções a nível de pavimentos, sinalização, infraestruturas de iluminação pública e telefónicas.

A intervenção integra o plano municipal de recuperação da rede viária e espaço público “Faro Requalifica 5” e pretende assegurar melhores condições de segurança para automobilistas e transeuntes naquela que é uma zona nevrálgica da cidade, habitualmente com trânsito muito denso.

Em face dos esperados transtornos de obra, a autarquia agradece a melhor compreensão dos automobilistas e recomenda a estrita observância da sinalética afixada e das indicações fornecidas no local.