“O Olhar do Pintor – O Monumento como motivo artístico” no Castelo de Aljezur

No próximo dia 28 de Maio, Domingo, todos podem pintar um quadro ao ar livre no Castelo de Aljezur, gratuitamente, em duas sessões à escolha: das 10h30 às 13h00, ou das 15h00 às 17h30.

A partir dos 12 anos, ou dos 8 anos desde que acompanhados por um familiar, com ou sem experiência em pintura a óleo, com o apoio dos formadores da Artadentro, Ana André e Vasco Vidigal, todos poderão provar a sua vocação artística.

O material é gratuito, e a pintura final será pertença do participante, havendo a possibilidade de vir a integrar uma exposição colectiva a realizar com as obras obtidas nesta iniciativa.

A inscrição pode ser feita, com indicação de nome, idade e telefone para: artadentro@hotmail.com.

Trata-se de um projecto da Artadentro – Arte Contemporânea, realizado no âmbito da iniciativa do ciclo Mãos no DiVaM, do programa de Dinamização e Valorização dos Monumentos da Direcção Regional de Cultura do Algarve, DiVaM 2017- Lugares de Globalização.