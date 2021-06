O Município de Lagoa dá palco ao evento “Carvoeiro Black & White” em edição especial

Publicado em 18 Junho 2021 por RUA FM

O Município de Lagoa irá realizar, durante o fim-de-semana de 18 e 19 de junho, uma edição especial do “Carvoeiro Black & White 2021” que será apenas centrada na decoração das ruas da Praia do Carvoeiro. Não haverá animação musical, nem animação de rua, o trânsito não estará cortado e os horários serão adaptados às normas e recomendações da Direção Geral de Saúde.

Desta forma, o Município de Lagoa, assinalou este evento que, em condições normais e tendo por referência as edições anteriores, levaria às ruas da Praia do Carvoeiro milhares de pessoas, numa das maiores festas de rua a sul do país, tendo grande importância para a economia local.

À semelhança das anteriores edições, o objetivo primordial desta Edição Especial será dinamizar o comércio local, a restauração e a hotelaria da Praia do Carvoeiro em particular, e do concelho de Lagoa em geral, sem aglomeração de público nas ruas da vila.

Em comunicado, o presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação afirmou que “infelizmente, ainda não poderemos realizar os maiores eventos do concelho, mas é importante assinalar os mesmos, e desta forma, dinamizar o comercio local e a economia do concelho”. O presidente ainda completa, dizendo: “Peço que sejam responsáveis para que, aos poucos, possamos regressar à normalidade”.

Por fim, é também citado que, à semelhança da edição especial do “Carvoeiro Black & White 2021” também outras iniciativas e eventos âncora, que foram cancelados devido à covid-19, surgirão durante os meses de verão.