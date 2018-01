O melhor do novo cinema da América Latina no Cine-teatro Louletano

Publicado em 24 Janeiro 2018 por RUA FM

Nos próximos dias 25, 26, 27 e 28 de janeiro (de quinta-feira a domingo), o Cine-Teatro Louletano recebe a VIII Mostra de Cinema da América Latina, a qual, depois da estreia no Cinema São Jorge, se estende novamente a Loulé, apresentando algumas das mais recentes propostas cinematográficas do cinema latino-americano.

Da Argentina, pela mão do realizador Iván Fund, vêm, inspiradas na vida e obra de Juan José Saer, três histórias que se sedimentam numa espécie de conto policial disperso: “Toublanc”.

O México está em chamas, mas as personagens de “Minotauro”, de Nicolás Pereda, dormem profundamente. Trata-se de uma peça de câmara incandescente que observa três personagens ao longo de tardes lânguidas, de sonolência, de sonhos. Por seu lado, o jovem cineasta mexicano Pablo Gutiérrez realiza, com “La tierra aún se mueve”, um estudo paisagístico envolvente com imagens digitais coloridas de alto contraste e sons evocativos.

Marcela Zamora revisita no seu premiado documentário “Los ofendidos” memórias difíceis de captura e tortura durante a guerra civil salvadorenha, e pessoas que buscam não a vingança mas tão-só a reposição da verdade.

Do Chile chega “El pacto de Adriana”, outra abordagem documental, da realizadora Lissette Orozco, desta feita sobre os criminosos da ditadura, identidades e ficções, sonhos e pesadelos, e mais uma vez questionando a verdade histórica.

“Alba”, de Ana Cristina Barragán, fala-nos de uma criança de 11 anos e do seu percurso precoce e difícil, desde a sua timidez, o primeiro beijo, as visitas à mãe no hospital, a ternura das tentativas do seu pai Igor em aproximar-se, ao bullying na escola – estímulos que marcam o seu caminho para a adolescência e a aceitação de si mesma. O brasileiro Jonathas de Andrade, por seu lado, brinda-nos com um curto documentário, “O peixe”, em torno de uma vila de pescadores onde existe o ritual de abraçar os peixes na hora de pescar – uma película sobre um rito de passagem, entre afeto, solidariedade e violência.

A fechar esta Mostra, da República Dominicana vem “Santa Teresa y otras historias”, girando em torno de crimes e abusos cometidos contra mulheres e trabalhadores numa cidade fictícia, e assumindo-se como uma história moderna, na encruzilhada do melhor cinema de ficção e documental.

PROGRAMA

25 jan

21h00

“Toublanc”, de Iván Fund (Argentina, 100’)

26 jan

21h00

“Minotauro”, de Nicolás Pereda (México, 56’)

“La tierra aún se mueve”, de Pablo Chavarría Gutiérrez (México, 68’)

27 jan

17h00

“Los ofendidos”, de Marcela Zamora (El Salvador, 85’)

21h00

“El pacto de Adriana”, de Lissette Orozco (Chile, 96’)

28 jan

17h00

“Alba”, de Ana Cristina Barragán (Equador, 98’)

21h00

“O peixe”, de Jonathas de Andrade (Brasil, 23’) e “Santa Teresa y otras historias”, de Nelson Carlo De Los Santos Arias (República Dominicana/México, 65’)

O preço para cada sessão é de 3 euros por pessoa. A organização deste evento é da responsabilidade da Casa da América Latina, em parceria com o Cine-Teatro Louletano.

Para mais informações e reservas os interessados podem contactar o Cine-Teatro Louletano pelo telefone 289 414 604 (terça a sexta-feira, das 13h00 às 18h00) ou pelo email cinereservas@cm-loule.pt. Além disso, podem consultar a sua página de facebook – www.facebook.com/cineteatrolouletano ou o seu renovado website http://cineteatro.cm-loule.pt, ambos em permanente atualização, existindo também a possibilidade de compra de ingressos nos locais aderentes ou on-line através da plataforma BOL, em https://cineteatrolouletano.bol.pt/