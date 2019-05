O melhor do design mostra-se na 9ª edição o Algarve Design Meeting em Faro

Publicado em 15 Maio 2019 por RUA

A Fábrica da Cerveja acolhe, entre os dias 21 e 25 de maio, mais uma edição do Algarve Design Meeting. Este evento internacional pretende promover as áreas do Design e dos Audiovisuais, em todas as suas formas de expressão, reunindo anualmente na cidade de Faro, designers, marcas, indústria, investigadores, empresas e instituições.

Num espaço com cerca de 2 mil m2, a 9ª edição do Algarve Design Meeting oferece um conjunto de seminários que contam com a participação de vários oradores nacionais e internacionais, que irão partilhar as suas experiências ou apresentar os seus projetos. Para além dos seminários, existirá, também, um espaço dedicado à mostra e comercialização dos produtos, bem como exposições, workshops temáticos e cinema ao ar livre.

Nesta edição do Algarve Design Meeting estreia um novo conceito, o Projeto Montra, que pretende contribuir para a promoção e revitalização da zona comercial da Baixa de Faro através de intervenções de design multidisciplinar realizadas pelos estudantes de Design de Comunicação nas montras de espaços comerciais relevantes da Rua de Santo António e Rua D. Francisco Gomes. Esta iniciativa conta com o apoio da União de Freguesias de Faro.

Nos dias 24 e 25 de maio, entre as 14h30 e as 18h00, haverá espaço para várias conferências que reunirão em Faro conceituados nomes das várias áreas do Design e dos Audiovisuais.

No dia 24 de maio destacam-se nomes como: Miguel Pires (NERVO – Brand Entertainment To Create An Entertaining Brand); Ana Lima e Sandrina Teixeira (ISCAP – O Design e o Marketing de Conteúdos); Jimmy Millan (Como viver da Arte sem morrer na tentativa); Pedro Serapicos (Autoria e Design – Entre a Wonderbly – UK e PSST – PT) e Alexandra Santos (Design para uma cultura num mundo globalizado).

Já no dia 25 de maio, será a vez de Ricardo Lopes (Grés, Porcelana e Terracota: Viagens de um Oleiro no Oriente); Pablo Ocqueteau e Philine von Düszeln (Mapuguaquén); Bárbara Pintar e Jordi Sabat (Followbirds); Ricardo Henriques (Designer na Google, Silicon Valley, Experiências que nos ajudam); João Miranda (Big Kitchen – Um Type Specimen vivo), terminando com a Silvadesigners (One word is worth a thousand images).

Um dos pontos altos do evento decorrerá no dia 25 de maio, pelas 22h00, na fachada da Igreja da Sé de Faro, com a apresentação pública dos trabalhos da 6.ª edição do Festival de Videomapping, realizados por alunos dos cursos de Design de Comunicação e Imagem Animada da Universidade do Algarve e por alunos de outras Instituições de ensino nacionais e internacionais.

A iniciativa é organizada pela Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve em parceria com a Associação Nacional de Designers (AND) e a Câmara Municipal de Faro.

Consultar programa: http://algarvedesignmeeting.ualg.pt/