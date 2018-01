“O Algarve, Portugal e o Futuro” debate a Economia Regional

Publicado em 22 Janeiro 2018 por RUA FM

No dia 26 de Janeiro, o Rotary Club de Faro e a Sul, Sol e Sal, darão continuidade ao ciclo de conversas “O Algarve, Portugal e o Futuro”. A Economia é o tema da segunda sessão que terá como convidados André Jordan, António Rebelo de Sousa, Guilherme d’ Oliveira Martins, João Cravinho e Vítor Neto. A moderação será de Maria Augusta Casaca, jornalista da TSF, e, a sessão terá como novidade um painel de intervenções constituído por André Oliveira, João Ministro e Luís Serra Coelho.

A necessidade de construir um “projeto de região”, “”inspiração, exigência” e o papel fundamental da Universidade do Algarve foram as ideias fortes que João Guerreiro, Paulo Teixeira Pinto e Adriano Nogueira apresentaram na primeira conversa.

Para pensar e debater “O Algarve Económico” propôs-se aos intervenientes não um diagnóstico de problemas, embora a sua identificação assuma relevância tanto na definição de objetivos como de caminhos a seguir, nem um exercício de reflexão prospetiva e consequente elaboração de cenários de desenvolvimento.

Mas sim a adoção de uma perspetiva afetiva. Que país e que região, cada um deles, deseja no futuro? Desejar sem contudo perder o pragmatismo necessário para identificar áreas chave, políticas estratégicas, modos de ver e de fazer diferente.

O que é que é preciso fazer na estrutura produtiva, na internacionalização da economia, no papel que o Estado para termos o Algarve e o Portugal futuro que cada um traz no coração?

A abrir a sessão será apresentado o estudo “O Algarve: Análise Socio-económica”, uma encomenda da Sul, Sol e Sal a Celina Luís e António Rebelo de Sousa. O estudo faz um retrato actual do Algarve, levantando as estatísticas mais actualizadas referentes ao seu território, à sua demografia, ao seu contributo para a riqueza nacional e à sua dinâmica socioeconómica, apontando as questões mais relevantes nestes domínios, numa perspectiva de desenvolvimento sustentável de médio prazo.

“O Algarve, Portugal e o Futuro” terá lugar no anfiteatro da Escola Secundária João de Deus, em Faro, às 21.00 e a entrada é gratuita. A sessão será transmitida em “streaming” e poderá ser acompanha, em direto, na página do Facebook da Sul, Sol e Sal.v