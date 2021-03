«O Algarve fica-te bem» é o melhor filme de um destino turístico regional do mundo

Publicado em 19 Março 2021 por RUA FM

O filme da campanha promocional «O Algarve fica-te bem» venceu a Estrela de Ouro na categoria internacional «Destinos Turísticos – Regiões» dos «The Golden City Gate 2021», festival de cinema e multimédia de turismo realizado no âmbito da ITB Berlim, a maior feira de turismo do mundo, que este ano decorre num formato totalmente virtual.

Produzido pela New Light Pictures para o Turismo do Algarve, «O Algarve fica-te bem» foi escolhido pelo júri do festival como o melhor do mundo, superando os restantes filmes de destinos regionais a concurso em Berlim, na Alemanha – um dos mais importantes mercados emissores de turistas para o Algarve, com um registo anual de aproximadamente dois milhões de dormidas na hotelaria da região no período pré-pandemia.

Criada com o objetivo de motivar os turistas nacionais e estrangeiros a desfrutarem das férias do verão na região, reforçando a confiança na marca «Algarve» e a notoriedade do principal destino turístico do país, a campanha apresenta um filme motivacional protagonizado por um dos casais de influencers de viagens de maior sucesso internacional da atualidade, os @explorerssaurus_, que partilham experiências únicas em lugares excecionais dispersos pela região, tais como quedas de água, vilas pitorescas, praias de extensos areais e águas cristalinas ou mais recônditas e escondidas entre arribas.

Para o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, «a distinção tem um sabor especial, por ser o reconhecimento internacional do trabalho feito na promoção turística da região, e faz-nos continuar a acreditar que tudo o que aconteceu no último ano não nos impedirá de voltar em força. Muito em breve tornaremos a poder descobrir como nos fica bem este Algarve e desfrutar da vasta oferta turística do destino. Este prémio, no âmbito da ITB Berlim, reforça a mensagem de que a região está preparada para receber turistas de diferentes origens em segurança».

Anteriormente, o filme tinha sido premiado no ART&TUR – Festival Internacional de Cinema de Turismo 2020, que decorreu em Viseu, e no Finisterra – Arrábida Film Art & Tourism Festival 2020, em Sesimbra.