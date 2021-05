“Algarve Design Meeting” está de volta a Faro

Publicado em 31 Maio 2021 por RUA FM

As instalações da antiga Fábrica da Cerveja, em Faro, voltam a ser palco do maior evento de Design a sul do País, com a realização da 10ª edição do Algarve Design Meeting (ADM), que irá realizar-se de 21 e 26 de junho.

Todos os anos a cidade de Faro se converte na capital internacional do Design, onde instituições, empresas, professores, investigadores, profissionais e público em geral podem, através de várias atividades, contactar com vários projetos e talentos existentes nestes setores da indústria criativa, fomentando o conhecimento entre os diferentes coletivos da nossa sociedade.

Esta edição conta com uma série de atividades, como conferências, exposições, oficinas, lojas pop-up, performances, bem como o já conhecido festival de videomapping.

O ADM ganhou notoriedade internacional, tendo já concretizado mais de 90 exposições, cerca de 50 workshops, 9 conferências com a participação de mais de 140 oradores nacionais e internacionais, mais de seis dezenas de lojas pop-up, seis festivais de Videomapping, cinco sessões de cinema ao ar livre e centenas de visitantes.

Este é um trabalho de continuidade, que se tem tornado uma referência na disseminação e promoção do design, da Universidade do Algarve e da cidade de Faro, e que tem também como missão afirmar a região sul do país no mapa dos grandes eventos internacionais na área das indústrias criativas.

Organizado pela Universidade do Algarve, em parceria com a Câmara Municipal de Faro e Associação Nacional de Designers, o Algarve Design Meeting conta com os apoios institucionais da Direção Regional de Cultura do Algarve, Câmara Municipal de Faro, União das Freguesias de Faro, Baixa de Faro, Universidade de Tomas Bata (Republica Checa), Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (ISMAT) – Portimão, Escola Superior de Artes e Design (ESAD) – Matosinhos, Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, Consulado Honorário da República Checa em Faro, Loulé Design Lab, Fórum Algarve, FNAC e Turbine Kreuzberg. Na divulgação, o ADM tem como parceiros a RUA FM, diarionline Região Sul e LCPA. Conta ainda com os patrocínios do Hotel Faro, da Tertúlia Algarvia, da Multicópias, dos Artistas, da Carob World e Al-Gharb.

