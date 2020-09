NY Portuguese Short Film Festival passa por Faro

Publicado em 22 Setembro 2020 por RUA FM

Numa parceria com o Arte Institute, a ArQuente traz a Faro a X Edição do NY Portuguese Short Film Festival (NYPSFF). Este é um festival de curtas-metragens, dedicado à divulgação do Cinema Português Contemporâneo.

Na capital algarvia, a exibição das curtas decorre na próxima sexta-feira, dia 25 de setembro, às 21h30, no Instituto Português do Desporto e da Juventude de Faro.

O NYPSFF, organizado pela primeira vez em junho de 2011, foi o primeiro festival de curtas-metragens portuguesas nos Estados Unidos. O Festival mostra o trabalho da nova geração de jovens realizadores portugueses. Ao organizar o Festival anualmente, em vários países, o Arte Institute pretende ampliar e conquistar novos públicos para o cinema português, em todo o mundo.

Ana Miranda, diretora do Arte Institute, afirma que “o NY Portuguese Short Film Festival tem sido uma grande montra para o cinema contemporâneo português e tem aberto portas aos novos realizadores nacionais em termos de promoção e divulgação das suas curtas metragens até mesmo para participarem noutros festivais internacionais.”

O NY Portuguese Short Film Festival já passou por todos os continentes, 23 países e 53 cidades: Nova Iorque, New Bedford, São Francisco, Sausalito, Berkeley, Providence, San Diego e Rhode Island nos Estados Unidos; Lisboa, Porto e Cascais em Portugal; Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília no Brasil; Sidney na Austrália; Joanesburgo na África do Sul; Mindelo em Cabo-Verde; Luanda em Angola; Berlim na Alemanha; Vancouver, Toronto, Ottawa, Montreal, Winnipeg e Kingston no Canadá; Macau na República Popular da China; Paris em França, Malabo na Guiné Equatorial; Nova Deli, Chennai, Ahmedabad, Goa, Calcutá e Chandigarh na Índia; Nairobi no Quénia; Maputo em Moçambique; Varsóvia, Cracóvia, Poznan, Wroclaw e Lublin na Polónia; Brno na República Checa; Londres no Reino Unido; Bucareste, Cluj e Timisoara na Roménia; Szeged e Budapest na Hungria, Dacar no Senegal, Banguecoque na Tailândia, e Hanoi no Vietname.

Fúlvia Almeida, presidente da ArQuente, afirma que “acolher este festival é um orgulho, pois para além de ser a primeira vez que é organizado no Algarve vai ao encontro da missão da ArQuente, desenvolver atividade de produção e promoção em diversas áreas culturais, neste caso específico do cinema português e dos seus cineastas emergentes”.

Esta passagem do NY Portuguese Short Film Festival por Faro, conta com a parceria do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) e do Cineclube de Faro.

As curtas metragens foram selecionadas e submetidas à apreciação de um Júri composto por figuras do meio cinematográfico Português e Internacional; como Monica Vilela, Luis da Matta Almeida e Lauren Sowa.

Curtas: