Publicado em 04 Janeiro 2017 por RUA

Esta quinta-feira, 5 de Janeiro, tomam posse os novos órgãos sociais da AAUAlg – Associação Académica da Universidade do Algarve.

Rodrigo Teixeira toma posse como Presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve e Rita Belém da Silva como Presidente da Mesa da Assembleia Magna, depois de terem vencido as eleições no passado dia 6 de Dezembro.

A cerimónia de Tomada de Posse tem lugar no Grande Auditório do Campus de Gambelas da Universidade do Algarve.