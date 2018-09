Novos alunos da UAlg esgotaram Teatro Municipal de Faro

Publicado em 17 Setembro 2018 por RUA

Os novos alunos da Universidade do Algarve foram recebidos, no dia 17 de setembro, às 9h00, numa sessão solene, que decorreu no Teatro Municipal de Faro, com a presença do reitor da Universidade do Algarve, Paulo Águas, do presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, e do presidente da Associação Académica, Pedro Ornelas.

A iniciativa, que pretendeu dar as boas-vindas aos estudantes, assegurando, assim, a sua plena integração não só na vida universitária, mas também na cidade e na região que os acolhe, contou com uma sala completamente lotada.

Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, saudou os novos alunos em nome da capital algarvia. Consciente de que “esta Instituição é a mais importante do Algarve”, reconheceu ainda “a importância que a Universidade também tem no panorama nacional e internacional a nível de ensino e investigação”. Rogério Bacalhau referiu ainda que “aqui irão viver os anos mais felizes das vossas vidas” e recordou os muitos alunos que por cá constituíram família e fizeram do Algarve a sua casa.” O edil farense prometeu: “tudo faremos para que aqui sejam muito felizes”.

Pedro Ornelas, presidente da Associação Académica da UAlg, felicitou todos os que escolheram esta grande instituição, recordando 21 anos de história da AAUAlg e todos os dirigentes que lutaram para defender os estudantes e fazer valer os seus direitos. Na opinião do representante máximo dos estudantes, “é um privilégio genuíno estudar na UAlg”. Por isso, “saibamos conjugar estudo e festa”. O presidente da Associação Académica terminou realçando, uma vez mais, a disponibilidade e a proximidade para as causas académicas. “Tudo é feito a pensar em vós”.

Para o reitor da UAlg, Paulo Águas, esta iniciativa “sublinha bem a importância de abrir a Universidade à comunidade”. Dirigindo-se em primeiro lugar aos alunos, Paulo Águas começou por referir: “nos próximos anos a Universidade do Algarve será a vossa casa”. Aos alunos, o reitor deixou uma promessa: “tudo faremos para que se integrem o mais rapidamente possível, se sintam em casa. Todas as nossas atenções, todos os nossos cuidados, todas as nossas energias serão dirigidas para vós”. Contudo, Paulo Águas está ciente de que o papel da UAlg enquanto instituição formadora não se irá limitar a habilitar os novos alunos com conhecimentos científicos e técnicos. A responsabilidade da Academia vai muito além disso. “Queremos contribuir para o cimentar de um conjunto de valores que vos deverá acompanhar ao longo das vossas vidas, como sejam a Integridade, a Solidariedade, o Humanismo, a Busca pela Excelência, o Sentido Crítico, o Inconformismo, a Amizade.”

Mas, se Paulo Águas fez promessas, também solicitou algo em troca. “O que esperamos de vós?”, questionou os novos alunos. “Trabalho, perseverança, resiliência e muita, muita determinação. Não se limitem a ir às aulas e a obter boas classificações. Estar na Universidade é muito mais do que isso. Aproveitem todas as oportunidades. Participem ativamente na vida académica, envolvam-se em atividades culturais, assistam a conferências, pratiquem desporto, façam voluntariado, sejam empreendedores, participem no movimento associativo, desenvolvam competências pessoais.” Consciente de que a UAlg poderá ser, simultaneamente, ponto de encontro e ponto de partida, o reitor desejou a todos “os maiores sucessos académicos”.

Seguidamente realizaram-se as sessões de acolhimento nas Unidades Orgânicas, onde os novos alunos foram recebidos pelos respetivos diretores.

Sessão de receção aos novos alunos no Museu de Portimão

De referir ainda que, no dia 18 de setembro, às 11h30, os alunos de regime diurno que ingressarem na Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT), no Campus de Portimão, serão recebidos no Museu desta cidade, pelo reitor da UAlg e pela Presidente da Câmara Municipal, Isilda Gomes. Já os alunos de regime noturno terão a sua sessão de acolhimento, às 20h00, na sala 5, no Campus de Portimão.

Sob o mote do slogan da Universidade do Algarve – Estudar Onde É Bom Viver -, a Academia algarvia proporcionou uma inovadora Semana de Acolhimento para dar a conhecer um pouco do que torna a vivência universitária na UAlg singular e especial, esperando contribuir para uma rápida e saudável integração dos novos alunos, junto da comunidade académica e da cidade que os acolhe.