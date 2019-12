Novo livro sobre bem-estar de peixes editado por investigadores do CCMAR

Publicado em 11 Dezembro 2019 por RUA FM

Na área do bem-estar de peixes, esta é uma obra bastante completa pois aborda a temática através da observação de várias espécies de aquacultura, estudo de peixes capturados, exemplos de modelos experimentais e teve ainda em consideração revisões sobre a avaliação e melhoria de condições dos animais.

“O livro contribui para o nosso conhecimento sobre a biologia das espécies de peixes criados em aquacultura com algumas descobertas importantes sobre a sentiência dos peixes (a sua capacidade de sentir dor), novas técnicas para o tratamento destes animais e novas ferramentas para abordar a questão”, salienta o investigador João L. Saraiva.

Este é um documento importante sobre os recentes avanços e lacunas de investigação que ainda existem sobre o assunto, e testemunha o empenho de todos os principais interessados em melhorar o bem-estar dos peixes em cativeiro.

O livro foi lançado simultaneamente com a realização de um curso de bem-estar de peixes, organizado pelo grupo Fish Ethology and Welfare do CCMAR, que contou com a presença de oradores internacionais de renome e mais de 50 participantes vindos de oito países, representando vários setores da indústria, universidades, ONGs, oceanários, veterinários e instituições governamentais, que passaram três dias intensivos a debater sobre o assunto.

Estas iniciativas consolidam o CCMAR e o grupo Fish Ethology and Welfare como intervenientes chave na investigação, aplicações e consultoria de apoio a decisões na área do bem-estar de peixes. O CCMAR lidera presentemente esta disciplina em Portugal e trabalha já em colaboração com a indústria da aquacultura a nível internacional, pretendendo expandir a aplicação de soluções para o sector das pescas e experimentação.