Novo Festival “Tanto Mar” traz teatro de Cabo Verde, Guiné e Brasil a Loulé

A Folha de Medronho – Associação de Artes Performativas, em coprodução com a Câmara Municipal de Loulé/Cine-Teatro Louletano, apresenta a edição zero do Tanto Mar – Festival Internacional de Artes Performativas de Loulé, nos próximos dias 6, 7, 8 e 9 de março.

Trata-se de um evento que pretende privilegiar projetos oriundos de países onde o Português é a língua oficial. Ao mesmo tempo, a ideia é transformar o Festival em interface para a circulação de espetáculos em Portugal, assim como projetar Loulé como futuro centro das “artes performativas dos países falantes de português”.

Segundo os organizadores, “Tanto Mar” prevê contribuir para estabelecer a relação com grupos e criadores portugueses instalados fora da macrocefalia da “cidade grande” que desenvolvem trabalho substancial e inovador.

Assim, está prevista para o dia 6 de março, quarta-feira, a abertura do Festival em forma de conversa(s) com a presença de representantes da Câmara Municipal de Loulé, do Cine-Teatro Louletano, com membros da organização Folha de Medronho – Associação de Atividades Culturais, bem como com elementos dos grupos participantes. A tertúlia terá lugar no Café Calcinha, pelas 18h30.

No Cine-Teatro Louletano, epicentro do Festival, no dia 7, quinta-feira, sobe ao palco a primeira das peças de teatro: “Kangatulas”, uma coprodução da Folha de Medronho e do grupo de “Teatro do Oprimido” da Guiné Bissau. “2Estranhos” é a peça prevista para o dia 8, sexta-feira, escrita e encenada por Adilson Spínola da Cia “CriArTeatro” de Cabo Verde e, dia 9, sábado, haverá lugar à criação e interpretação de Tânia Farias com “Desmontagem Evocando os Mortos – Poéticas da Experiência”, do grupo “ÓI Nóis Aqui Traveiz” de Porto Alegre, Brasil.

Todos os espetáculos têm início às 21h30 e os bilhetes o preço de 5 euros para cada peça sem descontos aplicáveis.

Mas o Festival inclui ainda várias atividades paralelas a desenvolver em diferentes espaços, nomeadamente animações de rua, exposição e venda de materiais relacionados com a atividade dos grupos participantes, exposição e venda de artesanato, uma jam session e ainda o workshop prático de iluminação, sonoplastia e vídeo, cujas inscrições devem ser feitas através do email folhademedronho@folhademedronho.com até ao próximo dia 1 de março.

Para mais informações e reservas os interessados podem contactar o Cine-Teatro Louletano pelo telefone 289 414 604 (terça a sexta-feira, das 13h00 às 18h00) ou pelo email cinereservas@cm-loule.pt. Além disso, podem consultar a sua página de facebook – www.facebook.com/cineteatrolouletano ou o seu renovado website http://cineteatro.cm-loule.pt, ambos em permanente atualização, bem como a sua conta no instagram (cineteatrolouletano), existindo também a possibilidade de compra de ingressos nos locais aderentes ou on-line através da plataforma BOL, em https://cineteatrolouletano.bol.pt/

O Cine-Teatro Louletano é uma estrutura cultural no domínio das artes performativas da Câmara Municipal de Loulé e está integrado na Rede Azul – Rede de Teatros do Algarve e na Rede 5 Sentidos.