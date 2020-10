Novo disco de Noiserv entra diretamente no pódio dos discos mais vendidos da semana

Publicado em 07 Outubro 2020 por RUA FM

“Uma palavra começada por N”, novo álbum de Noiserv editado a 25 de setembro, entrou na sua primeira semana para o pódio dos discos mais vendidos em Portugal.

O disco, composto por 11 faixas das quais os singles “Neutro” e “Eram 27 metros de salto”, entra diretamente para o terceiro lugar de vendas a nível nacional e encontra-se de momento na estrada numa digressão nacional.

As primeiras apresentações ao vivo de “Uma palavra começada por N” começaram logo em setembro e seguem agora um pouco por todo o país, passando por localidades como Marinha Grande, Torres Novas, Ílhavo, Póvoa do Varzim, Braga e Vila Real.

A 12 e 13 de novembro Noiserv apresenta pela primeira vez este novo álbum no Teatro Sá da Bandeira no Porto e no Teatro Tivoli BBVA em Lisboa.

“Eram 27 Metros de Salto” é o mais recente single de Noiserv e também a música mais dançável do novo álbum, que fala da importância do tempo, do seu lugar e daquilo que fica enquanto se espera.