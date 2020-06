Novo comboio turístico já circula em Faro

Publicado em 26 Junho 2020 por RUA FM

O Município de Faro tem a partir de 25 de junho um novo sistema de transporte público de interesse turístico em comboio rodoviário a operar na cidade.

A implementação deste novo sistema de comboio turístico resulta de um contrato de concessão adjudicado pelo Município no dia 19 de fevereiro ao operador Delgaturis – Empreendimentos Turísticos, Lda, por um período de 4 anos, após concurso público aprovado por deliberação da Câmara Municipal de Faro a 1 de julho de 2019.

O sistema de transporte turístico é composto por um trator e três reboques destinados ao transporte de passageiros – que percorre um novo traçado alargado com novos pontos de paragem e de interesse turístico definidos pelo Município.

O trajeto percorrido continua a sair da Praça D. Francisco Gomes, tendo passagem em vários dos pontos de interesse da cidade e novas paragens no Jardim da Alameda, Ermida de Santo António do Alto, Mercado Municipal e Igreja do Carmo.

Este novo serviço tem duas modalidades possíveis, ao contrário do que acontecia, em que o comboio turístico contava com um percurso único com duração de cerca de 45 minutos. O utilizador poderá optar por um bilhete de uma utilização única, completa ou parcial, pelo valor de 4 euros, ou por um bilhete diário no valor de 6 euros, em que, com um mesmo título, os turistas podem fazer, ao longo do dia, várias viagens e paragens. Ambas as tipologias têm uma redução de 50% no preço para crianças de 4 a 10 anos e é grátis para crianças até aos 3 anos.

A nova modalidade de bilhete diário permite assim que, ao longo do dia, os turistas possam fazer as paragens que entenderem nos pontos turísticos ao longo do percurso e prosseguir viagem às horas determinadas nos vários pontos de paragem, podendo assim explorar e ficar a conhecer melhor a cidade.

Este transporte vai realizar-se todos os dias do ano, mas com adaptações sazonais: de 1 de abril a 31 de outubro, funcionará entre as 10h00 e as 21h00, enquanto de 1 de novembro a 31 de março o horário será das 10h00 e as 17h00.

Durante o circuito, este serviço também vai disponibilizar informação turística em vários formatos, nomeadamente através um mapa em papel mas também de um áudio guia com auscultadores e possibilidade de escolha entre cinco idiomas disponíveis (incluindo português e inglês, línguas obrigatórias).

O Município de Faro entende que este contrato “é mais um passo para a cada vez mais reconhecida afirmação de Faro enquanto destino turístico ao longo de todo o ano”.