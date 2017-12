Novo circo “Klaxon” no final do ano em Monchique

Publicado em 12 Dezembro 2017 por RUA

O final do ano em Monchique vive-se no interior de uma grande tenda de circo, com vôos rítmicos de cortar a respiração, sons ininterruptos e desabridos e palmas de todas as idades. Música e Acrobacia tornadas uma só linguagem, numa atmosfera ligeiramente burlesca, bem-humorada e fascinante.

Neste segundo ciclo de existência, LAVRAR O MAR, projecto de programação cultural em época baixa nos territórios de Aljezur e Monchique, inserido no Programa 365 Algarve e Cresc Algarve – Portugal 2020, traz ao alto da serra um espectáculo de novo circo para toda a família: “Klaxon”.

O colectivo francês de 11 artistas: 5 músicos e 6 acrobatas Akoreacro, faz de uma enorme e viajada tenda de circo tradicional, uma arena para uma inesquecível e calorosa celebração. Em pleno Heliporto de Monchique, números de trapézio, acrobacias no ar, equilíbrios instáveis, rasgam o espaço e levantam voo, ao som dos entusiásticos músicos a que ninguém fica indiferente. Espectáculo virtuoso, imbuído simultaneamente do espírito do circo tradicional e de um imaginário, humor e dramaturgia contemporâneos. Uma viagem livre, leve e alegre que nos mostra como o céu (não) é o limite para a nossa imaginação.

Para ver nos dias 28, 29, 30, 31 de Dezembro pelas 21h e 1 de Janeiro pelas 17h com duração aproximada de 1h15 (na noite de passagem de ano, o vibrante magnetismo de Akoreacro estende-se até após a meia-noite, em conjunto com diversas surpresas).

Novo Circo para voar rumo a 2018, “Klaxon”.