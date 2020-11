Novembro recebe a 13ª edição do Festival de Órgão do Algarve

Publicado em 03 Novembro 2020 por RUA FM

A Associação Cultural Música XXI organiza a 13ª edição do Festival de Órgão do Algarve, que percorre os concelhos de Faro, Portimão, Loulé e Tavira, este ano num formato reduzido.

São 7 concertos distribuídos por várias igrejas da região, a realizar entre 6 e 28 de novembro.

Portimão acolhe o concerto inaugural do Festival de Órgão do Algarve, a 6 de novembro na Igreja Matriz e a Igreja da Sé em Faro recebe o concerto de encerramento a 28 de Novembro.

Este ano, participam no evento com concertos a solo os organistas Pedro Monteiro, Beatriz Resende, Rute Martins e, para o encerramento, João Vaz.

Todos os concertos têm inicio às 21h00.

O Festival de Órgão do Algarve 2020 é organizado pela Associação Cultural Música XXI. Conta com os apoios da Direção Regional de Cultura do Algarve e dos Municípios de Faro, Loulé, Tavira e Portimão, com o apoio à divulgação da Região de Turismo do Algarve e com os parceiros de comunicação Antena 2, Sul Informação e Rua FM.

Mais informações na página do Facebook do evento