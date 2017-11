Novembro recebe a 10ª edição do Festival de Órgão do Algarve

Publicado em 03 Novembro 2017 por RUA

A Associação Cultural Música XXI organiza a 10ª edição do Festival de Órgão do Algarve, que percorre os concelhos de Faro, Portimão, Loulé e Tavira. São 10 concertos distribuídos por várias igrejas da região, a realizar entre 3 e 25 de novembro.

Portimão acolhe o concerto inaugural do Festival de Órgão do Algarve, a 3 de novembro na Igreja Matriz, com o organista António Esteireiro e a participação do Coral Adágio dirigido pelo maestro António Alves. Em conjunto, apresentarão uma obra do compositor alemão Heinrich Schütz inspirada num salmo religioso.

O concerto seguinte na Igreja Matriz de Portimão tem lugar a 10 de novembro, com a organista Daniela Moreira. Com obras de carácter bastante vivo e contrastante, o programa colocará à prova as potencialidades deste órgão de tubos.

A Igreja Matriz de Boliqueime recebe a 17 de novembro o primeiro dos concertos de órgão no local, com o organista Daniel Oliveira e o violinista Alexêi Tolpygo. Serão apresentadas obras predominantemente italianas e na forma de sonatas, adaptadas a este duo instrumental.

A 24 de novembro, é a vez do organista André Ferreira se apresentar na Igreja Matriz de Boliqueime. Num programa intitulado “O canto dos pássaros”, muito haverá por descobrir nas obras selecionadas para o concerto.

Em Tavira, a Igreja da Misericórdia acolhe a 17 de novembro o organista André Ferreira para um programa de concerto contrastante que versará “O sacro e o profano no barroco italiano”.

Na semana seguinte, a 24 de novembro, o órgão da Igreja de Santiago ecoará pelas mãos da organista brasileira Elisa Freixo, que apresentará obras de compositores menos conhecidos.

Os concertos em Faro iniciam-se a 4 de novembro na Igreja do Carmo com um concerto a solo pelo organista António Esteireiro. A 18 de novembro, neste local mas agora no formato de música de câmara, tem lugar a apresentação de Daniel Oliveira e Alexêi Tolpygo (órgão e violino barroco).

Na Sé de Faro, o órgão histórico soará a 11 de novembro com um concerto único do conceituado maestro e músico holandês Ton Koopman, considerado por muitos o melhor organista da atualidade. Fascinado pela música clássica e barroca, tendo-se fixado particularmente em Johann Sebastian Bach e Dietrich Buxtehude, ouviremos a mestria na execução de algumas obras destes compositores.

O encerramento do Festival ficará a cargo de Elisa Freixo, na Sé de Faro a 25 de novembro. A organista brasileira tem uma das mais importantes carreiras no Brasil e é responsável pela série de concertos no órgão histórico instalado na Sé de Mariana, instrumento que é considerado gémeo do órgão da Sé de Faro.

Todos os concertos realizam-se às 21h30 e são de entrada livre.

O Festival de Órgão do Algarve 2017 é organizado pela Associação Cultural Música XXI. Conta com os apoios da Direção Regional de Cultura do Algarve e dos Municípios de Faro, Loulé, Tavira e Portimão, com o apoio à divulgação da Região de Turismo do Algarve e com os parceiros de comunicação Antena 2, Sul Informação e Rua FM.

Mais informações na página do Facebook do evento