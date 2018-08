Nova temporada do Cine-teatro Louletano arranca setembro

Publicado em 29 Agosto 2018 por RUA

Está prestes a arrancar a segunda temporada de programação do Cine-Teatro Louletano (setembro a dezembro). Trata-se da oferta de uma programação consistente, diversificada e fundamentada, que questiona, arrisca e coloca no centro das preocupações a escolha de espetáculos de Música, Dança e Teatro a pensar nos vários públicos e que privilegia as estreias nacionais ou regionais de espetáculos, objetivos que visam contribuir para que o Cine-Teatro Louletano se continue a posicionar como uma sala de referência a Sul do país.

Precisamente uma das principais linhas que tem norteado a estratégia de programação do Cine-Teatro tem sido a de, através de encomendas artísticas, proporcionar encontros inéditos entre talentos locais louletanos e reconhecidas figuras do panorama musical nacional. No âmbito do ciclo “O Longe é Aqui” já foram realizados, desde 2016, 12 concertos, sendo que para o espetáculo de apresentação desta temporada (a acontecer a 15 de setembro, pelas 21h30) prevê-se o diálogo e a reinvenção dos repertórios musicais do projeto “Fad’Nu” (de José Alegre e Cátia Alhandra) e do reconhecido intérprete e compositor Berg.

Na área do Teatro uma proposta inquietante e questionadora inserida no ciclo “Estórias silenciosas” (dedicado à apresentação de propostas performativas ligadas a temas atuais nas áreas social, política e cultural) e em absoluta estreia no Sul do país: a criação “Erêndira! Sim, avó…”, pelo Teatro A Barraca, no dia 21 de setembro, pelas 21h30, que tem como pano de fundo a realidade da exploração sexual de menores na Colômbia profunda a partir de um texto do Prémio Nobel da Literatura Gabriel García Márquez.

Como é sabido, o Cine-Teatro continua a privilegiar a estreia no Algarve de espetáculos de dança contemporânea de reconhecidas companhias e criadores nacionais e nesta temporada apresenta uma criação de Victor Hugo Pontes, um dos mais apreciados coreógrafos da nova geração, a partir d’A Gaivota, de Anton Tchékov: “Se alguma vez precisares da minha vida, vem e toma-a”, a 29 de setembro, pelas 21h30.

Por último, é de salientar, em termos de estratégia programática, a continuação da aposta, iniciada em 2017, na área da arte para a primeira infância (bebés, pais e profissionais que trabalham com esta faixa etária), através da parceria com as mais prestigiadas estruturas artísticas a nível nacional que operam neste campo – a Companhia Musicalmente e a Companhia de Música Teatral –, a qual se concretizará, nesta temporada, mais uma vez na apresentação regular de espetáculos diferenciadores e inovadores, de cariz multidisciplinar e acentuada contemporaneidade, e na continuação da aposta na dimensão formativa – lacuna grande existente na região – dirigida a profissionais do meio e outros interessados. A Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve e as creches e jardins de infância do Concelho de Loulé serão, mais uma vez, parceiros privilegiados deste objetivo. A 23 de setembro, pelas 10h00 e 11h30, haverá dois concertos para bebés pela Companhia Musicalmente, os quais implicam inscrição prévia, limitada.

Para mais informações e reservas os interessados podem contactar o Cine-Teatro Louletano pelo telefone 289 414 604 (terça a sexta-feira, das 13h00 às 18h00) ou pelo email cinereservas@cm-loule.pt. Além disso, podem consultar a sua página de facebook – www.facebook.com/cineteatrolouletano ou o seu renovado website http://cineteatro.cm-loule.pt, ambos em permanente atualização, existindo também a possibilidade de compra de ingressos nos locais aderentes ou on-line através da plataforma BOL, em https://cineteatrolouletano.bol.pt/

O Cine-Teatro Louletano é uma estrutura cultural no domínio das artes performativas do Município de Loulé e está integrado na Rede 5 Sentidos e na Rede Azul – Rede de Teatros do Algarve.