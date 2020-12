Nova edição da revista UALGzine centra-se nos 17 ODS da Agenda 2030 da ONU

Publicado em 09 Dezembro 2020 por RUA FM

Sob o mote “Um contributo local para o desenvolvimento global”, a Universidade do Algarve (UAlg) acaba de lançar a revista anual «UALGzine», número 13. Tendo como ponto de partida os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), nesta edição dá a conhecer-se o contributo da UAlg para esta missão, através de uma mostra de 32 projetos, ligados à investigação e ao ensino.

A 1 de janeiro de 2016 entrou em vigor a resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) intitulada “Transformar o nosso mundo: Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável”, constituída por 17 objetivos, desdobrados em 169 metas, que foi aprovada pelos líderes mundiais, a 25 de setembro de 2015, numa cimeira na sede da ONU, em Nova Iorque (EUA).

O Plano Estratégico 2018/2021 da Universidade do Algarve, aprovado por unanimidade na reunião do Conselho Geral de 11 de julho de 2018, salienta a convergência com a agenda 2030 das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável. O mesmo plano defende uma Instituição comprometida com a sociedade, salientando que será através da ação individual no seio de equipas que se conseguirá elevar o desempenho coletivo. Todos, individualmente, têm um papel a desempenhar, incluindo as universidades como centros de saber e de ciência.

Tratando-se de uma missão ambiciosa, a Universidade do Algarve quer abordar as várias dimensões do desenvolvimento sustentável, mostrando a importância do seu contributo para esta plataforma integrada, que visa responder às necessidades das pessoas e dos governos, promovendo a paz, a justiça e instituições eficazes. As universidades deverão destacar-se, assim, nesta missão global, quer através da ciência que produzem e dos cidadãos que formam, quer através das parcerias que criam e dos valores que transmitem.

Se o número anterior da UALGzine foi dedicado aos 40 anos da Universidade, dando a conhecer alguns factos importantes através de testemunhos de quem esteve na sua génese, nesta edição pretende-se que o leitor conheça o que é que a UAlg tem feito e/ou está a fazer para mitigar os enormes desafios económicos, sociais e ambientais que o Planeta enfrenta porque a implementação dos ODS é um desafio que requer a participação ativa de todos.

A revista UALGzine nº 13 (PDF) pode ser descarregada aqui