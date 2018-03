Nova canção dos Pearl Jam, “Can’t Deny Me”, já disponível em todas as plataformas digitais

Publicado em 16 Março 2018 por RUA

Os Pearl Jam acabam de lançar um novo tema, “Can’t Deny Me”, que fará parte do próximo álbum de estúdio do grupo. Coproduzido pela banda com Brendan O’Brien, esta é a primeira canção inédita dos Pearl Jam desde que lançaram, em 2013, o álbum “Lightning Bolt”, premiado nos Grammys.

“Can’t Deny Me” pode ser adquirida em pearljam.com e está disponível em todas as lojas digitais e serviços de streaming.

“Can’t Deny Me” foi primeiro lançada de surpresa para os membros do clube de fãs da banda Ten Club. A canção foi gravada em Seattle, em fevereiro de 2018, tendo sido escrita por Mike McCready e Eddie Vedder. O artwork do single foi criado por Jeff Ament e Kevin Shuss.

Os Pearl Jam acabam de iniciar a sua digressão mundial em Santiago do Chile, chegando a Portugal no dia 14 de julho, no âmbito do festival NOS Alive.

Ouve a música aqui