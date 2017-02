“Nós somos aqueles contra quem os nossos pais nos avisaram – ao vivo no Theatro Circo” dos Mão Morta + Remix Ensemble com edição a 24/2

Publicado em 17 Fevereiro 2017 por RUA

2017 promete ser o ano de Mão Morta e a banda bracarense desafia-se agora a explorar a sua faceta mais experimental e contemporânea.

Quando o Theatro Circo convidou os Mão Morta a criarem um espectáculo especial para o encerramento das comemorações do seu centésimo aniversário, abriu uma porta de quase infinitas possibilidades. Mas a banda decidiu de imediato que a singularidade do espectáculo a apresentar se iria basear na exploração musical do seu reportório, através de uma abordagem que criasse desafios aos músicos e à essência da própria obra. Era essencial um parceiro com quem pudessem interagir numa abordagem exploratória do seu reportório, descobrindo cumplicidades, partilhando intentos, dirimindo confrontos, dentro de uma linguagem musical tornada comum pela contemporaneidade. E o único agrupamento de música erudita com as características necessárias para isso, pela sua prática de interpretação de obras contemporâneas e capacidade de improvisação, era o Remix Ensemble, a Sinfonieta de 15 elementos da Casa da Música, considerado um dos melhores agrupamentos do mundo no género.

Isso fez, como pretendido, que cada um dos quatro concertos realizados – no Theatro Circo, em Braga, no Convento de São Francisco, em Coimbra, na Aula Magna, em Lisboa, e na Casa da Música, no Porto – fosse um momento irrepetível e um discurso musical invulgar e único na sua natureza emotiva. É a cristalização do primeiro momento, no Theatro Circo, que este disco apresenta, deixando perpassar toda a emoção do encontro improvável entre essas duas entidades tão distintas e de origens tão diametralmente opostas como são os Mão Morta e o Remix Ensemble, a reflectir a subversão da divisão entre erudito e popular e dos preconceitos académicos e populistas que instigam a desconfiança mútua entre os dois universos.

“NÓS SOMOS AQUELES CONTRA QUEM OS NOSSOS PAIS NOS AVISARAM – ao vivo no Theatro Circo” é um disco (duplo) com 14 faixas e edição agendada para 24 de Fevereiro. Uma obra que revisita temas dos diversos álbuns da banda bracarense e inclui ainda um tema inédito, o primeiro, “Abertura”, da autoria de Telmo Marques. Temas que aqui ganham uma complexidade e uma dinâmica de música erudita contemporânea, repleta de pormenores sonoros e de densidades espectaculares.

A edição da obra em duplo cd já está disponível em pré-venda no Theatro Circo de Braga. A edição em triplo vinil está disponível em pré-venda na FNAC.

A 23 de Fevereiro, os Mão Morta são os convidados no programa “NO AR”, em exibição na RTP2.