NOS Alive’17 esgotado apresenta parceria inédita com Festival Mad Cool e Acãopamento NOS Alive

Publicado em 03 Maio 2017 por RUA FM

A 11.ª edição do NOS Alive, que decorre no Passeio Marítimo de Algés nos próximos dias 06, 07 e 08 de julho, acaba de imprimir um capítulo na história dos festivais em Portugal ao esgotar os bilhetes diários e os passes de três dias a mais de dois meses da abertura de portas. Já em 2016, ano de celebração da sua 10.ª edição, o NOS Alive foi o primeiro festival desta dimensão em Portugal a esgotar os bilhetes na sua totalidade, tendo, no entanto, registado tal feito no primeiro dia do evento

O NOS Alive e o Mad Cool Festival juntaram-se para uma iniciativa inédita e apresentam o primeiro bilhete conjunto entre festivais internacionais. Os dois eventos, que se encontram esgotados, guardaram uma surpresa para os fãs acérrimos dos Foo Fighters e vão disponibilizar para venda, em número muito limitado, um bilhete conjunto que permitirá assistir ao Mad Cool Festival em Madrid, dia 06 de julho, e viajar no dia seguinte para Portugal, para assistir ao concerto da mesma banda no NOS Alive’17, no Passeio Marítimo de Algés. Um bilhete único que dará acesso aos dois festivais já esgotados, numa oportunidade única de assistir ao concerto do cabeça de cartaz norte americano em dose dupla na Península ibérica.

O bilhete conjunto estará à venda a partir de amanhã numa edição limitada de apenas 100 bilhetes, com o preço de 120€. Em Portugal a venda será realizada em exclusivo nas lojas FNAC.

Só quem é dono de um ou mais cães é que compreende o quanto custa deixar o “melhor amigo” em casa durante os três dias intensivos do NOS Alive. O mais provável é estes estarem pacientemente de nariz colado à porta à espera que os donos cheguem. Uma das grandes preocupações do NOS Alive é garantir a melhor experiência dos festivaleiros e desta forma, a pensar nos donos dedicados, o NOS Alive convidou a Equipa Tiago Patel a criar um projeto conjunto que tem como objetivo garantir um espaço de confiança onde os festivaleiros possam deixar os seus melhores amigos durante os três dias do evento.

Numa parceria inédita, o centro Tiago Patel, localizado em Janas, irá receber nos dias 06, 07 e 08 de julho o Acãopamento NOS Alive’17, que acolherá um grupo de cães felizardos mediante inscrição prévia. O serviço é gratuito e estará disponível para inscrição a partir de dia 05 de junho em www.nosalive.com/acaopamento. Inscrições limitadas às vagas disponíveis.

Será possível deixar os amigos de quatro patas no Acãopamento Tiago Patel / NOS Alive durante um dia, ou ao longo dos três dias, de acordo com a tipologia do bilhete adquirido. A recolha e entrega dos cães será realizada através de um serviço de pick-up com partida num ponto localizado na entrada do recinto e ainda em diferentes pontos estratégicos localizados perto do festival, para facilitar o acesso dos donos. Os pontos de recolha/entrega poderão ser consultados na página oficial do Acãopamento Tiago Patel / NOS Alive’17 a partir de dia 05 de junho.

No recinto estará localizada um posto caracterizado com contacto ao centro Tiago Patel, para que os donos possam interagir com a equipa e saber novidades sobre o seu melhor amigo. O Acãopamento contará com o apoio logístico da Multipet.

Durante a conferência foi ainda apresentado o estudo sobre o Impacto Económico levado a cabo pela aluna Michela Paolicelli do Mestrado em Gestão Internacional da Nova School of Business & Economics, orientado pelo Professor Luís Correia da Silva, que concluiu um impacto médio entre 50.2 e 55.3 milhões de euros. O estudo realizado poderá ser consultado no Press Kit que se encontra no link abaixo.

Artistas já confirmados: Alt-J, Benjamin Booker, Blossoms, Bonobo (Live), Cage The Elephant, Courteeners, Depeche Mode, Floating Points, Foo Fighters, Glass Animals, Imagine Dragons, Kodaline, Local Natives, Parov Stelar, Peaches, Phoenix, Rhye, Royal Blood, Ryan Adams, Savages, Spoon, Tiago Bettencourt, The Black Mamba, The Cult, The Kills, The Weeknd, The xx, You Can’t Win, Charlie Brown, Wild Beasts e Warpaint.