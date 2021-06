NOS Alive retorna a Portugal em 2022 para sua 14ª edição!

Publicado em 16 Junho 2021 por RUA FM

A 14ª edição do NOS Alive está de volta a casa. O Passeio Marítimo de Algés recebe nos dias 6, 7, 8 e 9 de julho de 2022 o melhor regresso de sempre.

Metallica e Imagine Dragons são as grandes novidades que se juntam ao cartaz de 2022, com o tão desejado regresso dos Da Weasel.

Faith No More, Royal Blood, Parov Stelar, Tom Misch, Caribou, Parcels, Phoebe Bridgers, Dino D’Santiago, Seasick Steve, Inhaler, Hobo Johnson and the Lovemakers e Manel Cruz marcam também presença nos palcos da 14ª edição.

O segundo fim de semana de julho fica assim reservado para o reencontro entre o público e o que de melhor se faz na música nacional e internacional.

Aos poucos, o sonho que tardava em chegar, começa a ganhar os contornos de quatro dias imperdíveis, repletos de emoções únicas que só se encontram onde o sonho é real: no NOS Alive.

Os bilhetes adquiridos para o NOS Alive’20 e NOS Alive’21 são válidos para os dias de semana correspondentes do NOS Alive’22. Podes também trocá-lo para outro dia mediante disponibilidade de lotação, ou por um vale no ponto de venda onde o mesmo foi adquirido, apresentando o bilhete e prova de compra.

Para mais informações e dúvidas gerais, consulte aqui.