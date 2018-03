NOS Alive faz parceria inédita com Centro de Informação da ONU

Publicado em 01 Março 2018 por RUA

O NOS Alive é o primeiro festival de música a fazer uma parceria com o Centro de Informação das Nações Unidas para a Europa Ocidental com o objetivo de promover a sustentabilidade e de dar visibilidade aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.

Aprovada e ratificada há dois anos por todos os 193 estados membros da ONU, esta Agenda constitui um compromisso internacional, com 17 Objetivos a atingir até 2030, e que tem como pilares os chamados 5 P’s: paz, pessoas, parcerias, prosperidade e planeta.

Para que esta Agenda ganhe cada vez mais força, e seja possível concretizar os seus objetivos é fundamental o envolvimento crescente da sociedade civil, do setor privado e do setor social, tal como tem sido reiterado publicamente pelo Secretário-geral da ONU – António Guterres.

Erradicar a pobreza, igualdade de género, ação climática, comunidades e cidades sustentáveis são alguns dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que o NOS Alive se compromete a abraçar e a trabalhar para que sejam cada vez mais uma realidade.

Consciente da urgência da implementação destes Objetivos, o NOS Alive, enquanto um dos maiores eventos organizados em Portugal, quer contribuir para esta causa assumindo o compromisso de não só continuar a encetar esforços para ser um evento cada vez mais sustentável nas suas diversas dimensões, mas também ajudar a Organização das Nações Unidas a dar visibilidade a esta Agenda que nos deve envolver a todos.

Serão conhecidas, muito em breve, as muitas novidades desta parceria bem como o trabalho que o NOS Alive desenvolve diariamente para continuar a ter um grande impacto cultural com o menor impacto possível para o planeta. Álvaro Covões reforça que “é tempo de fazermos a nossa parte. O NOS Alive tem vindo a dar, ao longo dos últimos anos, cada vez mais atenção à questão da sustentabilidade. Sendo já um dos maiores eventos organizados no nosso país queremos ser um exemplo na promoção de atitudes responsáveis ao nível ambiental, energético, social e económico. Por isso, abraçamos a Agenda 2030 das Nações Unidas não só para continuar a promover a sustentabilidade do planeta como também para ajudar, através da música e da cultura, a despertar as consciências dos nossos festivaleiros. Todos juntos conseguiremos contribuir mais e melhor para esta missão liderada pela ONU. É um enorme orgulho para o NOS Alive juntar-se a esta causa e ser visto como um palco privilegiado para a divulgação da mesma.”