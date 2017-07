NOS Alive com horários e cartaz fechados

Publicado em 30 Junho 2017 por RUA

O cartaz da 11.ª edição do NOS Alive já se encontra fechado e os festivaleiros já podem preparar a sua agenda para aproveitarem ao máximo os três dias do festival. São 39 horas de muita música e animação dividida por sete palcos, ao longo de três dias. É preciso preparar bem a agenda para garantir que se consegue assistir ao maior número de espetáculos pretendidos.

​Aos nomes já anunciados juntam-se LOT para fechar o alinhamento do palco Heineken, dia 07 de julho. Depois de em 2016 se terem apresentado ao mundo com uma nova sonoridade – que junta a esfera eletrónica de batidas fortes, e a melodia cantada, que nos entra no ouvido e fala para o coração – LOT é o projecto de Pedro Sacchetti, José Evangelista e Rui Rodrigues. A banda junta-se no cartaz ao alinhamento de dia 07 de julho no Palco Heineken.

O NOS Alive’17 é um dos principais responsáveis pela entrada de bandas emergentes no cenário musical atual e nesta edição volta a ser exemplo disso. Este ano juntam-se ao cartaz os dois vencedores do EDP Live Bands. A edição Portuguesa leva ao festival os Plastic People, dia 08 de julho, e a versão brasileira a banda do Rio Grande do Sul, Gelpi, que atuam no primeiro dia. Já o reconhecido Festival Termómetro apurou os Eden Lewis, que atuam no NOS Alive no dia 07 de julho. Também o concurso de bandas de garagem Oeiras Band Sessions deu aos Monstro a possibilidade de atuar no último dia do festival. Espanha também se faz representar no NOS Alive com uma banda emergente, desta feita os Veintiuno que são responsáveis por abrir o Palco Heineken dia 06 de julho.

A 11.ª edição do NOS Alive, que decorre no Passeio Marítimo de Algés nos próximos dias 06, 07 e 08 de julho, imprimiu um capítulo na história dos festivais em Portugal ao esgotar os bilhetes diários e os passes de três dias a mais de três meses da abertura de portas.

