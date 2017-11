Noite de Contos e Micro Contos em São Brás de Alportel

Publicado em 09 Novembro 2017 por RUA

No próximo sábado, dia 11 de Novembro, pelas 21h30, Maria José Carocinho, Sofia Maul e Fernando Guerreiro juntam-se para contar histórias na Casa da Barreira e aquecer a noite de São Brás de Alportel. Cada um no seu estilo próprio leva consigo contos e micro contos para agasalhar o público. A entrada é livre e sem necessidade de marcação prévia.

A contadora Maria José Carocinho, natural de Beja e residente há vários anos em São Brás de Alportel, traz consigo a magia e o encanto das planícies alentejanas nos seus contos carregados de ternura e magia.

Sofia Maul, contadora de histórias residente na ilha da Madeira, vem, mais uma vez a São Brás de Alportel, terra com que tem laço muito fortes, espalhar o encanto de contos carregados de cheiro a maresia que traz consigo das ilhas e de outras partes do mundo por onde tem andado a contar histórias.

Por seu lado, Fernando Guerreiro, também ele nascido no Alentejo e residente em São Brás de Alportel há cerca de 15 anos, pontuará a noite com os seus Micro Contos numa sessão de contos ao vivo acompanhado do seu fiel ukulele.

Esta sessão de contos terá como cenário a Casa da Barreira, um espaço bem no coração da vila de São Brás de Alportel e que alia o bom gosto à tradição num local carregado de História e de histórias que nos leva aos tempos em que ali se realizavam feiras. É neste ambiente acolhedor que os contadores estarão à espera, de braços bem abertos e sorrisos rasgados, para uma noite feita de histórias de todas as formas e feitios.

Há vinho e petiscos para acompanhar as histórias.

Hiperligações:

Sofia Maul: http://sofiamaul.wixsite.com/contadora

Maria José Carocinho: https://www.facebook.com/ribmariajose

Fernando Guerreiro: www.microntos.pt