Noite Branca de Loulé lança convite para despedida do Verão na região

Publicado em 27 Julho 2017 por RUA

No último sábado do mês de agosto, dia 26, a Câmara Municipal de Loulé promove mais uma edição da festa oficial de encerramento da animação de verão na região algarvia: Noite Branca Loulé – Algarve.

O branco, obrigatório e transversal às várias manifestações que aqui têm lugar reservado, da música à animação de rua, da moda à pintura, do novo circo às artes plásticas, volta a ser o mote para uma noite verdadeiramente mágica, que decorre no coração da cidade de Loulé, com um programa cultural que pretende proporcionar momentos únicos de puro prazer para todos os que aqui vêm.

As ruas, largos e praças da cidade ganham uma nova vida, vestidas de branco e com uma surpresa a cada esquina, apresentando performances em que, por vezes, os visitantes são também protagonistas. Mais de duas centenas de artistas de rua vão dar alma e cor à festa, entre malabaristas, cuspidores de fogo, homens-estátua, palhaços, mágicos, músicos, ginastas ou bailarinos. A música Chill Out e eletrónica acompanhará toda a filosofia do evento e por todos os cantos deste centro urbano vão ecoar os sons de DJs e bandas.

A aposta na dinamização do comércio é um dos pontos fulcrais da Noite Branca. As lojas estarão abertas ao longo da noite, engalanadas de branco, com montras decoradas a rigor, e descontos nos seus produtos.

Considerando que o fator surpresa é uma das imagens de marca desta festa, a programação integral só será divulgada no dia do evento.

Refira-se que a notoriedade da Noite Branca Algarve, pioneira no país, levou a que o modelo fosse replicado um pouco por todo o país.

Ao longo dos anos, a diferenciação e a inovação têm sido os principais fatores do sucesso da Noite Branca já que o público, desde os residentes aos turistas, vem em busca de um evento único, que lhes proporcione novas experiências. E essa inovação passa, fundamentalmente, pela vivência profunda da cidade que esta iniciativa possibilita, nomeadamente ao criar animação e espaços lúdicos em pontos-chave do centro urbano, estimulando um olhar mais atento de áreas por vezes esquecidas ou até desconhecidas.

A Noite Branca Loulé – Algarve tem entrada livre.