Noite Branca de Loulé é finalista dos Iberian Festival Awards

Publicado em 11 Dezembro 2019 por RUA FM

Melhor Festividade é a categoria em que a Noite Branca Algarve é finalista nos Iberian Festival Awards. No ano em que se candidatou pela primeira vez aos galardões, o evento que leva milhares de pessoas à cidade de Loulé recebeu também a sua primeira nomeação.

A Noite Branca é a festa oficial de despedida do verão algarvia e realiza-se, a cada dois anos, no último sábado de agosto, em pleno coração da cidade de Loulé.

A diferenciação e a inovação são os principais fatores do sucesso da Noite Branca já que o público vem em busca de um evento único, que lhes proporcione novas experiências. O fator surpresa é uma das chaves do sucesso do evento já que o programa só é desvendado no próprio dia o que constitui um atrativo para os visitantes. Há ainda a destacar o seu pioneirismo já que foi a primeira Noite Branca do país e, a partir dela, outras proliferaram. Na região algarvia, este é a maior festa pela afluência de público numa só noite, a rondar as 100 mil pessoas.

De Portugal, ao lado da Noite Branca Algarve, são finalistas na categoria de Melhor Festividade, os seguintes eventos: Agrival, Colete Encarnado, Encontro de Gaiteiros de Chaves, Expofacic, Fatacil, Feira de São Mateus, Festa D’Anaia, Festas de S. João do Porto, Noite Branca de Gondomar e Sexta 13 – Montalegre.

Aste Nagusia, Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, Festival do Queixo, Fiestas Colombinas de Huelva, La Tomatina e Semana Grande de San Sebastián são as festividades de Espanha nomeadas.

Recorde-se que, para além da Noite Branca, Câmara Municipal de Loulé viu também ser reconhecido o trabalho na organização do Festival MED, com a nomeação em 10 categorias dos Iberian Festival Awards.