Noiserv edita “Soundtracks Vol. 1”

Publicado em 17 Dezembro 2019 por RUA FM

A celebrar 15 anos de carreira em março de 2020, muitas têm sido as colaborações musicais de Noiserv nas mais diversas artes como o cinema, teatro e dança. “Soundtracks Vol. 1” reúne numa coleção digital uma parte destes temas do artista lisboeta.

Muitos destes trabalhos acabam por ser desconhecidos do grande público, ficando apenas nos ouvidos daqueles que num determinado momento assistiram a um espectáculo específico, a um separador de televisão ou a um filme.

Em jeito de prenda de Natal, Noiserv edita um disco digital com o nome “Soundtracks Vol. 1” onde junta 49 canções de 6 trabalhos passados.

No âmbito do cinema, o músico juntou neste disco a banda sonora de “Aires Mateus: Matéria em Avesso”, um documentário conceptual de Henrique Pina, os temas compostos para o documentário “O Labirinto da Saudade” de Miguel Gonçalves Mendes sobre a vida e obra de Eduardo Lourenço e ainda a banda sonora do filme de Laurence Ferreira Barbosa “Tous les Rêves du Monde”.

Num registo de teatro e dança destaca o espectáculo de João de Brito e Yola Pinto de nome “FIT (IN)“.

Para finalizar o volume 1 desta compilação, o músico lisboeta revela as 4 canções que compôs para a série de Youtube de nome “What if Colab”, feita pelo casal brasileiro Leo Longo e Diana Boccara.

Recentemente Noiserv apresentou “Meio“, aquele que é o primeiro avanço do novo disco de originais do artista que será editado em 2020 . Este tema conta com um vídeo realizado pelos Casota Collective e protagonizado pelo bailarino contemporâneo Marco da Silva Ferreira.

Noiserv assume neste quarto disco o regresso às muitas camadas de instrumentos, contrastando com o solitário piano que caracterizou o disco anterior, 00:00:00:00, editado em 2016.