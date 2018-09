Navio-Escola Sagres chega a Faro

Publicado em 04 Setembro 2018 por RUA

Pela primeira vez na sua já longa história, o Navio-Escola Sagres vai fazer uma visita à Cidade de Faro. O emblemático navio português está já a caminho do Cais Comercial de Faro, ao qual aportará às primeiras horas da manhã do dia 5 e onde permanecerá até o dia 8 de Setembro.

Presente no Cais Comercial e nas comemorações do Dia do Município, a 07 de setembro, estará igualmente a Caravela da Boa Esperança, uma réplica das embarcações utilizadas pelos descobridores portugueses no século XV, propriedade da Região de Turismo do Algarve e uma lancha de fiscalização rápida da Marinha.

Em exposição montada para o efeito, estarão também diversas entidades com atividade ligada à náutica, às ciências do mar e ao mundo marinho, como a Docapesca, o CCMAR, o CIMA, o Instituto de Socorros a Náufragos, o Centro Ciência Viva, o Ginásio Clube Naval, a Marinha e a própria Câmara Municipal através do seu Centro Náutico.

Haverá ainda música, com a original atuação do projeto algarvio “Riding a Meteor”, street food, batismos de mar, regatas e muito, muito mais.

Horário das visitas ao Navio Escola Sagres:

05SET – visitas das 14h00 às 19h00 e das 20h00 às 22h00;

06SET – visitas das 10h00 às 12h00, das 14h00 às 19h00 e das 20h00 às 22h00;

07SET – visitas das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h30.

Numa organização da Marinha Portuguesa em conjunto com o Município de Faro, este evento contará com o apoio da Administração dos Portos de Sines e do Algarve S.A., Turismo de Portugal – Região de Turismo do Algarve, Fagar, Ambifaro, PSP, IPDJ e Ginásio Clube Naval de Faro.

O SAGRES

O NRP Sagres desempenha funções de instrução náutica na Marinha Portuguesa. É o navio mais conhecido desta componente das Forças Armadas de Portugal, identificado pelas suas velas que ostentam a Cruz da Ordem de Cristo.

Este navio-escola tem como missão permitir o treino e o contacto com a vida no mar aos cadetes da Escola Naval, futuros oficiais da Marinha Portuguesa. Complementarmente, é utilizado na representação nacional e internacional da Marinha e de Portugal.

Com uma história riquíssima, o Sagres é o navio mais condecorado da Marinha Portuguesa – Ordem do Infante D. Henrique (1985), Medalha Naval Vasco da Gama (2007), Ordem Militar de Cristo (2012) – ostentando também diversas condecorações internacionais como a Medalha de Mérito Tamandaré (Brasil, 2016) e a Estrela de Honra de 1.ª Classe (Cabo Verde, 2016), tendo sido ainda distinguido pela Associação Comercial do Rio de Janeiro com a Medalha Visconde de Mauá (2017). Mais informações sobre o navio estão disponíveis em https://sagres.marinha.pt/pt.